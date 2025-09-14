Cines
200% LOBO
Animación. Dir: Alexs Stadermann. ATP
Cinépolis. Cas: 15.15*, 17.40 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.10, 17.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h
Showcase. Cas: 13.50, 16.05 h
AL OTRO LADO
Con Baki Davrak, Gürsoy Gemec. Dir: Fatih Akin. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 14.50 h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 19.30 h; 2D Cas: 16.00 h; 2D Sub: 19.15, 22.30 h
Hoyts. 2D Cas: 14.10*, 14.30*, 15.10**, 19.05, 21.20*, 21.45** h; DBOX.2D Sub: 15.50, 22.20 h; 2D Sub: 15.50, 17.40*, 18.30**, 22.20 h. (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)
Las Tipas. 4D Cas: 16.00 h; 4D Sub: 19.10, 22.10 h; 2D Sub: 15.00 h
Nuevo Monumental. Cas 14.15, 19.00 h; Sub: 17.20, 20.30 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.10*, 17.00, 21.50 h; Sub: 12.20*, 15.30, 16.10**, 19.00, 19.20, 22.10, 22.30 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)
DAVID GILMOUR LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS
Película-concierto. SAM 13 años
Hoyts. Mié, sub: 22.00 h
Showcase. Mié, sub: 19.30 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 17.10, 19.50, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.2D Cas: 22.40 h; 2D Cas: 14.00*, 16.00, 16.30, 17.00, 18.30, 19.00, 19.50, 21.30, 22.00, 22.50 h; Sub: 19.30, 22.30 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 16.30, 19.30, 22.30 h; 2D Cas: 15.15, 16.30, 18.20, 19.30, 21.30 h; 2D Sub: 20.05, 23.00 h; Sáb y dom: DBOX.2D: 15.15, 18.20, 21.30 h; 2D Cas: 15.15, 16.00, 18.20, 19.20, 21.30 h. Sub: 20.05, 23.00 h.
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 18.10, 21.00 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 16.50, 19.10, 19.40, 22.00 h; 2D.4D Sub: 22.30 h
Nuevo Monumental. Cas 15.00, 17.50, 19.10, 20.40, 22.05 h
Showcase. Cas: 13.05*, 14.00, 15.50, 16.00, 16.50, 18.25, 19.05, 19.45, 21.20, 22.00 h; Sub: 12.45*, 13.40, 15.40, 16.30, 18.45, 19.25, 21.40, 22.20 h (*solo sáb y dom)
EL CUADRO ROBADO
Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.15, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 20.00, 22.15 h
Hoyts. Cas: 15.10, 17.30, 19.50, 20.10 h; Sáb y dom: 17.00, 19.30, 22.00 h
Las Tipas. Cas: 14.00, 16.30, 18.50, 19.30, 21.10, 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.20, 17.30, 19.40, 21.45 h
Showcase. Cas: 12.30*, 13.20*,14.50, 15.35, 17.10, 17.55, 19.00, 19.35, 20.15, 21.55, 22.15, 22.35 h
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Showcase. Sub: 22.05 h
LA LLEGADA DEL HIJO
Con Maricel Álvarez, Ángelo Mutti Spinetta. Dir: Cecilia Atán, Valeria Pivato. SAM 16 años
Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h
LA MUJER DE LA FILA
Con Natalia Oreiro, Amparo Noguera. Dir: Benjamín Ávila. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h
Showcase. Cas: 19.40 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Las Tipas: 3D Cas: 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.30 h
Showcase. Cas: 17.05 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Cinépolis. Cas: 16.10 h
Las Tipas. 3D Cas: 15.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.15*, 14.40 h (*solo sáb y dom)
MARIQUITA, MUJER REVOLUCIÓN
Docuficción. Dir: Sabrina Farji. SAM 13 años
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00 h (*solo sáb y dom)
Nuevo Monumental. Cas: 15.15 h
Showcase. Cas: 12.35*, 14.45 h (*solo sáb y dom)
MUERTE EN VENECIA (1971)
Dir: Luchino Visconti
CineClú Rosario (Corrientes 450). Hoy, 18.00 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Las Tipas. Cas: 17.40, 20.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h
Showcase. Cas: 14.25, 16.55, 19.30*, 22.25 h (*excepto mié)
TOGETHER: JUNTOS HASTA LA MUERTE
Con Dave Franco, Alison Brie. Dir: Michael Shanks. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 17.50, 20.00, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 20.00, 22.20* h (*vie y mar, subtitulada)
Las Tipas. Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Cas 22.00 h
Showcase. Cas: 14.05, 16.35, 22.40 h; Sub: 20.20 h
TOY STORY (30 AÑOS)
Animación. Dir: John Lasseter. ATP
Cines del Centro. Cas. 15.20 h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 15.00*, 17.10 h; 2D Cas: 14.00*, 18.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas 14.40*, 15.30**, 18.00 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)
Las Tipas. 4D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 15.10, 17.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.20 h
Showcase. Cas: 12.10*, 14.10, 17.15, 19.15 h (*solo sáb y dom)
VERANO TRIPPIN
Con Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum. Dir: Morena Fernández Quinteros. SAM 16
Las Tipas. Cas: 21.40 h
Música
ASTENGO
Mitre 754
Pablo Socolsky & Mariano Suárez. Mié 17 de sept, a las 20 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Tiago & Los Pájaros. Hoy, a las 20.30 h
Jacobo López. Clásicos de blues mongrel internacional. Mar 16 de sept, a las 21 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Fatboy Slim. Jue 18 de sept, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Juan Rodó, en concierto. El fantasma de la ópera. Vie 19, a las 21 h; sáb 20, a las 21.30 h; dom 21, a las 20.30 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Litto Nebbia celebra 50 años de Melopea. Vie 26 de sept, 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Petit Jazz. Jue 18 de sept, a las 21 h. (Petit Salón). Gratis, retiro previo de entradas (hasta 2 por persona) desde 1 hora antes, en boletería.
Batel. Viaje en tambor por la Cuenca del Plata. Vie 19 de sept, a las 21 h (Gran Salón)
Amores Tangos. Dúo Moriconi Durá. La voz de Aldana Moriconi y el piano de Marita Durá. Sáb 20 de sept, 21 h. (Petit Salón)
Liliana Herrero y Susy Shock. Vie 26 de sept, a las 21h
METROPOLITANO
Junín 501
Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
La conversación infinita. Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina. Hoy, a las 20.30 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Vale con Bigote. La chispa, el desparpajo y ese equilibrio entre la alegría y el sarcasmo con que abordan la convivencia y la modernidad de las situaciones cotidianas de cualquier pareja. Jue 25 de sept, a las 21.30 h
CULTURAL DE ABAJO
Entre Ríos 579
Astronautas. Año 2618, Sudamérica ha consolidado su supremacía y se lanza a la aventura espacial. Vie 26 de sept, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Cuando Frank conoció a Carlitos. Según cuenta la leyenda, en 1934 Gardel estaba actuando en la NBC de New York cuando se le presentó un joven admirador, ansioso de conocer al «gran barítono rioplatense», que no era otro que Frank Sinatra a sus 19 años. Dir: Natalia del Castillo. Dom 21 de sept, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Un padre, militar del ejército argentino de la época de la Conquista del desierto, se traslada con su mujer y sus tres hijas a las tierras del exterminio patagónico. Los dom de sept, a las 20 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Sex, la obra. Una obra de texto sobre el universo del goce. Con Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carra y Nicolás Riera. Dir: José María Muscari. Hoy, a las 20.30 h
Hilda Fest Vol. 2. Un homenaje docente conducido por la Maestra Hilda. Música, sketchs de humor y sorteos. Con Carla Laneri y dirección de Cristian Albornoz y Gabriel Paez. Dom 21 de sept, a las 20 h
Muerde. Thriller casi policial con Luciano Cáceres. Dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. Sáb 27 de sept, 21.30 h
LA ESCALERA
9 de Julio 324
Asuntos ocultos. Un misterio familiar. Una herencia. Un pasado que no descansa. El tablero está listo… Los dom de sept, a las 20 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
Encontrarte sin querer encontrarte. Es el año 2020, Pablo y Marisol se encontraron y necesitan conocerse. Deciden pasar juntos el aislamiento por Covid. Dramaturgia y dir: Mecha Nuñez. Sáb 27 de sept, a las 21 h
Remake. Carlos, un hombre obsesionado con la televisión, secuestra a Marcelo, el presidente de un canal, para reclamarle que solucione aspectos que considera imperdonables sobre la programación. Y sobre algunas cosas más. Dir: Sergio Luccione. Los dom de sept, a las 20 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Cenizas en las manos. Dos sepultureros viven y trabajan al borde de una fosa de donde sale una mujer que llegó viva a su propio entierro. Dir: Fran Alonso. Los jue de sept, a las 20.30 h
OTA. Teatro para bebés 2. Para bebés de 0 a 3 años. Dir: Carla Rodríguez. Sáb 20 de sept, a las 16 h
Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer l’ América. Dir: Rody Bertol. Los vie de sept, a las 21 h
Presidente Schreber. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre la realidad y sus delirios. Dramaturgia y dir: Hugo Cardozo. Los sáb de sept, a las 21 h
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de sept, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Cuerpo adentro. Propuesta inmersiva de El Sueño de los Elefantes, preparada para transcurrir en una sala a oscuras. Combina la potencia de la ejecución de la música en vivo con las posibilidades que brinda el diseño sonoro 6.1. Hoy, a las 17 h (Gran Salón)
MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Karak. Obra que articula música, teatro y danza, y desarrolla una historia siguiendo un guión con personajes y una trama que presentan un diverso repertorio de ideas y conceptos. Dir: Manuel Noste. Vie 26 de sept, a las 21 h
SALA AMIGOS DEL ARTE
3 de Febrero 755
Barrio tesis. En una esquina cualquiera del Conurbano, tres amigos de toda la vida se reúnen para jugar un partido que nunca llega. Lo que parece una tarde más se convierte en una despedida. El barrio late en cada silencio, en los relatos que se repiten como mantras, en la risa que tapa lo que duele. Sáb 27 de sept, a las 21 h
SALA TANDAVA
9 de Julio 754
El último artífice. 𝖣𝗂𝗋𝗂𝗀𝗂𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝖱𝗈𝖻𝖾𝗋𝗍𝗈 𝖫𝖺𝗍𝗍𝗎𝖼𝖺. U𝗇 𝖺𝗇𝖼𝗂𝖺𝗇𝗈 𝗁𝖾𝗆𝗂𝗉𝗅é𝗃𝗂𝖼𝗈 𝖽𝖾𝖼𝗂𝖽𝖾 𝖾𝗑𝗂𝗆𝗂𝗋𝗌𝖾 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝗎 𝗅𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝖻𝗅𝖾 𝗌𝗂𝗍𝗎𝖺𝖼𝗂ó𝗇. Los vie del sept, a las 21 h
Una visita inesperada. En una noche de celebración de una familia convencional, una visita inesperada, expone los secretos más profundos de cada uno. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h
Las rudas. Cada monólogo pone en escena una mirada íntima, rebelde y honesta sobre temas que atraviesan las vidas de las mujeres. Dir: 𝖬𝖺𝗋í𝖺 𝖵𝗂𝖼𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺 𝖹𝖺𝗆𝗈𝗋𝖺 𝖣𝗈𝖿𝖿𝗂. Hoy y dom 21 de sept, a las 20 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Todo terminará para Navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Texto, dramaturgia y dir: Aldo El-Jatib. Los vie de sept, a las 21 h
Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h