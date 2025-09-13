Al menos 25 personas resultaron heridas, cinco de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en Puente de Vallecas, un barrio obrero a las afueras de Madrid. Así lo informaron los servicios de emergencias de la capital española.



El hecho tuvo lugar en la tarde de este sábado, cuando se produjo una explosión en el bar "Mis Tesoros", que afectó también al edificio de viviendas que se encuentra sobre el local.

La explosión fue causada por una "concentración de gases", informó un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que quedó dañado tras la explosión.

Cuatro personas fueron rescatadas de entre los escombros y se descarta que haya más personas atrapadas. Además, la policía local se encuentra regulando el tráfico ya que la calle en la que se encuentra el bar ha tenido que ser cortada.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, aseguró que es probable que los vecinos de las nueve viviendas del edificio, tengan que ser realojados varios días, debido a que “ha habido importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la primera”. En el edificio residen once familias.



Por su parte, el alcalde José Luis Martínez-Almeida manifestó en X que "estamos pendientes de la situación en Puente de Vallecas. Nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de @BomberosMad, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de @policiademadrid con drones”.



