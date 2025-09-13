Hoy sábado 13 de septiembre, Estudiantes y River se miden desde las 19.00 horas en el estadio Jorge Luis Hirschi, en un partido válido por un duelo interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Cómo ver Estudiantes vs River en vivo por TV y on line

El encuentro será televisado por ESPN Premium, canal exclusivo del Pack Fútbol: quienes lo abonen pueden sintonizar la señal mediante plataformas de streaming como DirecTV GO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Estudiantes vs River

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Iván Gómez; Santiago Ascacibar, Mikel Amondaraín, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

La probable formación de River vs Estudiantes

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.