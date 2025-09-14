Dibujar Rosario para narrarla, allí la tarea. Tango Pulp, la historieta del rosarino Daniel Basilio (guion) y el boliviano Willy Amaru (dibujos), se dedica también a reimaginarla, entre un futuro próximo y un pasado apenas distante; a la manera de una serie de capas que la historia desgrana. La edita (en papel) Multiversal, tras una primera publicación digital. “Tango Pulp es la historia de un corredor de e-Sports, muy famoso, pero desde el anonimato; mientras su alter ego, digamos, es un rosarino. En realidad, es un alter ego integrado por dos personas, y ambas habitan a este personaje de deportes virtuales. Uno de ellos es Vicente, quien a partir de uno de los circuitos de las carreras donde compite, empieza a tener visiones apocalípticas de Rosario. Y empieza una investigación, en base a su abuelo, que era un viajante de la provincia de Santa Fe”, explica Daniel Basilio a Rosario/12.

-¿Cómo llegás al vínculo con el dibujante Willy Amaru?

-Yo trabajo para una ONG que se llama Aldeas Infantiles, que está en varias partes del mundo. Salió un proyecto dedicado a todas las aldeas de Latinoamérica, para hacer una serie de historietas para Webtoons. El proyecto era para 16 países de Latinoamérica y yo fui el encargado de dar el taller de guion, en donde los chicos iban a crear los personajes y una especie de línea narrativa, para que yo realizara el guion; a Willy le tocó hacer el dibujo. Hicimos una serie, Motelo Mama, que está en Webtoons, un proyecto muy lindo, de activismo, con diferentes chicos de Latinoamérica; además, Motelo Mama es una leyenda de la Amazonia, de una tortuga que arriba suyo tiene todo el Amazonas; los chicos estaban todos conectados a partir de eso, en una especie de internet biológico, muy loco. Estuvo muy bueno, así lo conocí a Willy; y como nos gustó trabajar juntos, surgió hacer algo. Él vino en 2023 a Crack Bang Boom, con un colectivo de dibujantes bolivianos, yo justo venía escribiendo en literatura bastante sobre la ciudad; y así salieron dos proyectos, éste con Willy, y otro con un dibujante francés, Toan Voisard, a quien también le hice dibujar Rosario. Esa historieta se llama Hacedor de Vientos, es más oscura y le hice dibujar barrios muy específicos; le mandé una cantidad obscena de fotos.

-Que sean dibujantes de otros lugares e imaginen Rosario, me resulta un hallazgo.

-Es alucinante, porque para ellos es algo totalmente distinto. Willy estuvo un corto tiempo en Rosario, no la conoce demasiado; es de El Alto, al lado de La Paz, una ciudad de características muy diferentes; por eso, su mirada me parece interesante; y la del francés, ni te cuento. Siempre me dieron ganas de ver más a Rosario en la ficción; estamos llenos de historias de Roma, de París, de Nueva York, de Tokio. Mi tío, que es italiano y vive en un lugar de arquitectura más medieval, me decía que, al ver Estados Unidos en historieta, cuando era chico, le parecía un lugar de ciencia ficción. En el caso de Willy, me comentaba que Rosario le resultó muy diferente, porque es una ciudad octogonal, con características de ciudad moderna, y eso es muy loco; me hubiera gustado ver eso en el cine local y también en la historieta. Me parece que Rosario tiene un lenguaje arquitectónico muy rico, y tal vez no está explotado narrativamente.

-¿Cómo fue el trabajo creativo?

-Él había leído mis otras historietas, yo leí las suyas; le había gustado mucho El Ciclo de Cornelio Gris (2016) y Übertraven (2018), y me pidió algo parecido, que fuera un poco loco, más de autor. Le ofrecí esta historia sobre la ciudad y le gustó. Tango Pulp fue primero un cuento, al que la historieta complementa, porque es distinta; y le comencé a mandar muchas fotos de Rosario. Si bien armar un guion de cómic no es algo tan claro, cada uno tiene distintos métodos, yo me lo tomo de manera muy parecida a la de un director de cine, tengo muy claro qué planos quiero, me involucro en la paleta de colores. Después, obviamente que el dibujante me devuelve su propuesta y será bienvenida, pero trato de tenerlo todo bien cerrado, no me circunscribo solo a los diálogos sino que me ocupo de viñeta por viñeta. Hicimos un trabajo de documentación importante, porque aparecen muchos lugares, mucha arquitectura y muchas referencias de Rosario.

-Siempre me gustó caminar la ciudad con mi viejo, porque me hacía descubrir los lugares que ya no están, como si apareciera una ciudad oculta, la que él vivió.

-Es así; de hecho, hay un capítulo donde los personajes están en el bar García, se ponen a caminar por la ciudad y aparecen edificios que no existen más, junto a otros que fueron proyectados, pero nunca existieron. Está esta idea, de que las ciudades son también todos esos relatos, que se amalgaman, relatos también sobre lo que no fue, como una especie de fantasma discursivo arquitectónico; eso está flotando en la historieta. Igualmente, aquí me situé sobre todo en lo que es el centro, un poco de Pichincha y un poco de La Sexta. Está Tablada también, el barrio donde mis abuelos tenían una zapatería, que aparece en la historieta, en Ayolas y Necochea. Hay un juego con la memoria y un juego con el caminar. Yo he caminado mucho la ciudad. Mis amigos me conocen; “Daniel, siempre te vemos caminando por ahí”, me dicen; y es así. Para mí, Rosario es una ciudad para caminar. Es una ciudad caminada.