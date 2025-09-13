El escándalo por los pasaportes argentinos emitidos en 2025 con una falla atribuida a problemas con la tinta de un proveedor alemán, que habría dejado inutilizados a unos 250.000 documentos, sigue sin una solución definitiva y expone la precariedad del sistema. Lejos de resolver el problema de raíz, el Registro Nacional de las Personas se ve obligado a improvisar medidas de urgencia para contener el malestar creciente de los ciudadanos afectados.

Desde Renaper informaron este sábado que se encuentran disponibles en los Centros de Documentación de Palermo, ubicado en Av. Int. Bullrich 2, y en Aristóbulo del Valle (Vicente López), ubicado en Av. Maipú 130, equipos especiales para lectura de verificación de pasaportes que requieran revisión. Aunque el trámite de reposición se realiza sin costo, los afectados denuncian colas interminables, demoras y la falta de previsión de un Estado que entrega documentos defectuosos y después intenta arreglarlos sobre la marcha.

Los días y horarios de atención en las sucursales son los siguientes:

CDR Vicente López (Av. Maipú 130): Lunes a viernes de 8 a 20 hs y sábados de 8 a 14 hs .

. CDR Palermo (Av. Int. Bullrich 2): Lunes a viernes de 8 a 20 hs. Sábados, domingos y feriados de 9 a 19 hs.

¿Qué pasaportes podrían tener fallas?

Los pasaportes que podrían traer complicaciones son de la serie "AAL" con la numeración entre AAL314778 y AAL346228; desde AAL400000 a AAL607599; y desde AAL616000 a AAL620088. No todos estos pasaportes fallan al ser leídos, pero algunos sí. Por eso, todos los que tengan esta numeración deben ser revisados personalmente en distintos puntos del país para evitar futuros inconvenientes.

Pasaportes defectuosos: verificación rápida por WhatsApp

El RENAPER puso a disposición de los ciudadanos una herramienta digital para chequear sus pasaportes defectuosos. A través del ChatBot oficial (+54 9 11 5126-1789) , cualquier persona puede ingresar el número de su documento y recibir un aviso si requiere revisión.

Es importante aclarar que la revisión no significa necesariamente que el pasaporte sea inválido, sino que puede pertenecer a las tandas que presentaron fallas en la tinta durante la impresión. La medida busca prevenir inconvenientes antes de viajes programados.

Centros de verificación y reposición inmediata

Quienes detecten alguna observación y tengan un viaje en los próximos siete días pueden acercarse a los Centros Integrales de Documentación (CID), donde se realizará la verificación y, de ser necesario, la reposición gratuita del pasaporte:

CABA - Aeroparque Jorge Newbery: todos los días, 24 hs

Ezeiza - Ministro Pistarini: todos los días, 24 hs

Mendoza - El Plumerillo: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Córdoba - Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Rosario - Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes 8-20 hs / Sábados y domingos 9-19 hs

Salta - General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes 8-14 hs

CABA - Buquebus: Lunes a viernes 8-20 hs / Fines de semana y feriados 9-19 hs

El trámite de reposición puede tardar entre 2 y 6 horas, dependiendo de la demanda del centro.

Alternativas para quienes no viajan de inmediato

Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón, CABA

Registro Civil más cercano al domicilio en el interior del país

Seguí leyendo: