En un partido relevante en la puja por llegar a la Copa Libertadores del próximo año, Central y Boca se enfrentan esta tarde en el Gigante con el añadido emocional de la vuelta a Arroyito de Miguel Russo. Ariel Holan mantiene una duda en el mediocampo, al tiempo que el xeneize se anuncia con la presencia de Leandro Paredes tras su participación en Eliminatorias con la Selección.

Boca suma 12 puntos en la Grupo A y no tiene dificultades, por el momento, para acceder a los octavos de final del torneo Clausura. El canaya, con 45 minutos pendientes aún con Sarmiento, acumula 10 unidades y también se mantiene en zona de clasificación en el Grupo B. Pero los dos clubes mantienen una disputa directa en la tabla anual para quedar entre los tres primeros y acceder así a Libertadores 2026. Ambos tienen 45 puntos, pero Boca está segundo y Central tercero por difrencia de gol. Para esta tabla, que lidera River, el juego de esta tarde es relevante.

Holan mostró como única duda en la última práctica la presencia de Santiago López. En su puesto lo probó a Garpar Duarte y recién hoy el técnico definirá quién juega. Boca llega precedido de tres victorias consecutivas, en clara recuperación de rendimiento. Aunque la incertidumbre sobre la continuidad de Russo en el banco de relevos es la principal preocupación en los xeneizes por el deseo de la familia del entrenador que priorice el cuidado de su salud.

Central: Broun; Coronel, Komar, Quintana, Sández; Di María, Ibarra, López o Duarte; Malcorra, Campaz; Veliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Merentiel, Cavani. DT: Miguel Russo.

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Central

Hora: 17.30

TV: TNT Sports