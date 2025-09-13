En un concierto inédito, el cielo de Roma se iluminó este sábado con la imagen del papa Francisco formada por 3.500 drones, en el marco del evento “Grace for the World” (Gracia para el Mundo) que cerró la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

La Plaza San Pedro se convirtió en escenario de un espectáculo sin precedentes, donde miles de personas se congregaron para escuchar a artistas como Karol G, Andrea Bocelli, John Legend, Pharrell Williams y Jelly Roll. En un momento cargado de simbolismo, los drones no solo dibujaron el rostro de Jorge Bergoglio, sino que también ilustraron figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.

Mientras Bocelli y Jelly Roll interpretaron Amazing Grace, el cielo romano se transformó en una pantalla luminosa que mezcló arte, tecnología y espiritualidad, con el Papa argentino como figura central de una noche histórica en el Vaticano.

En ese momento, los miles de asistentes presentes celebraron eufóricos la aparición del pontífice fallecido.

El concierto, abierto al público y transmitido en vivo a todo el mundo, se inscribió dentro de la iniciativa nacida de la encíclica Fratelli Tutti del propio Francisco, que busca promover la fraternidad humana a nivel global.

La capital italiana también fue sede, durante el fin de semana, de mesas redondas y encuentros con premios Nobel y personalidades internacionales.