Real Madrid se consolidó como único líder de la Liga de España al ganarle como visitante 2-1 a Real Sociedad, pese a jugar una hora con diez hombres por la expulsión de Dean Huijsen. En el conjunto blanco no jugó Franco Mastantuono, que se mantuvo los 90 minutos en el banco de suplentes.

El equipo blanco se adelantó en el marcador con un tanto de Kylian Mbappé y estiró la ventaja a través de Arda Güler. Sin embargo, Mikel Oyarzabal, de penal, descontó para el equipo donostiarra, que cerca del final estuvo cerca del empate. Con cuatro triunfos en cuatro partidos, el Madrid es único líder del torneo.

En otro encuentro de este sábado, Atlético Madrid cortó la mala racha al ganarle 2-0 a Villarreal, con un gol de Nicolás González, que debutó en el equipo de Diego Simeone. El otro tanto lo consiguió Pablo Barrios, luego de una asistencia de Julián Álvarez. En otros resultados, Getafe venció 2-0 a Oviedo y Alavés le ganó 1-0 al Athletic Bilbao.