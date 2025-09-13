El deplorable estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires ya no es un planteo del gobierno provincial o de los intendentes, sino que fortaleció la lucha de un importante grupo de vecinos autoconvocados de diversos puntos del territorio bonaerense que este domingo saldrán a la vera de las rutas para hacerse ver y escuchar.

Estos espacios, especialmente el que reclama por la conversión de la Ruta Nacional 3 en Autovía nació hace más de una década, pero en estos últimos meses el nivel de deserción del Estado nacional fue tal que hasta cambiaron el reclamo. Ahora simpemente piden que arreglen las rutas.

“Empezamos pidiendo la Autovía, en la época de Macri nos invitaron a las audiencias y hasta fuimos a una inauguración fallida en plena campaña en Las Flores, pero ahora no tenemos ningún contacto con Nación. Bajamos escalones en los reclamos, ahora pedimos que la reparen porque es intransitable”, dijo a Buenos Aires/12 Fernando Sottile, uno de los organizadores del abanderado.

Bajo el lema “La Ruta 3 nos está costando vidas”, este domingo las y los vecinos saldrán a las rutas con banderas argentinas en las localidades de Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cachari, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott. A ellas se plegarán otras como Tandil, Bolívar y Urdampilleta por la Ruta Nacional 226 y la 65.

En reclamo por la transformación en autovía de la Ruta Nacional 5, un pedido histórico que este año hasta juntó a los intendentes del peronismo, vecinalismo y el PRO del noroeste bonaerense, se sumarán autoconvocados de Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu y Anguil, estas últimas cinco de la provincia de La Pampa.

Las adhesiones también alcanzan a los afectados por el estado de la Ruta Nacional 33 en Tornquist y en Bahía Blanca, como los vecinos de Norberto de la Riestra por la situación que afecta a las rutas nacionales 30 y 205, en tanto que en Ayacucho y Necochea habrá pedidos por obras de reparación en rutas provinciales.

Según consignaron los autoconvocados, los despistes, roces y choques son cosa de “todos los días” y que si no hay accidentes más graves a diario es solo por obra de un milagro. “Para donde vas, las rutas nacionales están hechas pelota”, agregó Sottile.

A mediados de julio, el Concejo Deliberante de Azul realizó una sesión sobre la ruta, con la intención de hacer visible el reclamo junto a la comunidad, el intendente Nelson Sombra y legisladores de diversos espacios políticos. Ahora, la comuna podría avanzar con un pedido de recurso de amparo impulsado con los aportes de los vecinos autoconvocados, que hicieron una recopilación de los reclamos. “No queda más opción que judicializar el tema”, lamentaron.

Además, desde estas organizaciones entregaron un petitorio al gobernador, como también al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, aunque comprendiendo que no tienen jurisdicción sobre el tema.

A quien no pudieron dar la carta fue al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien estuvo en Azul encabezando un conversatorio. “Vino a hablar de cuestiones que tenían que ver con las rutas, pero no nos aceptaron el petitorio, era lo único que queríamos”, dijo el activista.

“Estamos oponiéndonos al cobro de peaje, porque para arreglar las rutas ya pagamos en los impuestos que se ponen al combustible”, sostuvo Sottile.

Tras reclamar que, por inacción del gobierno nacional en la provincia ya llevan dos años sin repavimentación, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que, “aunque quiera, la Provincia no puede intervenir, porque no tiene la competencia ni la jurisdicción”. “Nosotros no podemos ir a pavimentar la Ruta 3, es ilegal. Es obligación de Milei y tiene los fondos, que son los que nos recortó. Tiene la plata, no la usa para lo que corresponde”, agregó.

Por eso hace un mes el gobernador Axel Kicillof dijo que enviaría un proyecto de Ley para que el Poder Legislativo declare la Emergencia en obra pública nacional en el territorio bonaerense, con el fin de que el Estado provincial pueda interceder.

El estado de las rutas, una condena

Un informe del Instituto Argentina Grande, cuyos equipos técnicos asesoran al ministro de Infraestructura bonaerense, dio cuenta de que para 2019 el 49,7 por ciento de los kilómetros relevados de rutas nacionales pavimentadas se encontraban en estado “bueno”, mientras que 24 por ciento estaban en “regular” y 26,3 en estado “malo”. Ya en el periodo 2020-2022 se habrían rehabilitado o mejorado más de 3 puntos porcentuales de la red vial en mal estado. En tanto, el último relevamiento realizado en el periodo 2023/24 reveló que la proporción de rutas en buen estado cayó al 47,5 por ciento, mientras que 23,5 quedaron en estado regular y 29 en mal estado.

El reporte da cuenta de que la pérdida de 7,4 puntos porcentuales en la categoría “bueno” entre la actualidad respecto a 2022, coincide con un freno casi total a la inversión pública en vialidad.

“Los gastos de capital cayeron, en promedio, un 82 por ciento en términos reales, como muestra el gráfico y en 2025 el gasto de capital sigue sin recuperarse. La desinversión tuvo un impacto inmediato y medible en las rutas”, afirma el texto.

El problema no termina allí, sino que tiene un impacto económico dado que, según exponen los técnicos del Instituto, el costo de mantenimiento anual del sistema de rutas de la Argentina se estima en 4.213 millones de dólares, mientras que el costo de recuperación de la infraestructura actual en caso de no ser cuidada es de 40.773 millones de dólares.

Hasta mayo, datos que consigna el reporte, el estado de las rutas empeoró notablemente en 18 provincias, pero la de Buenos Aires es la provincia donde más empeoró el estado de las rutas, dado que cayó 40 puntos porcentuales el porcentaje de los caminos que están en un buen estado o regular.

Por eso se demanda el traspaso de obras que la administración bonaerense cosidera "claves" como es el caso de la autopista Presidente Perón que conecta a los distritos conurbanos de San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.

“Es muy grave la parálisis y además es poco inteligente. No hay país en el mundo que no esté desarrollando planes de infraestructura para los próximos 50 años”, dijo el ministro Gabriel Katopodis en una de las últimas conferencias que brindó en La Plata, donde cuestionó que Javier Milei es “el primer presidente de la democracia que no va a haber inaugurado un kilómetro de ruta en dos años de gestión”.