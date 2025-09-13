Durante septiembre, el Museo Universitario de Diseño (MUD) de la Universidad Nacional de Lanús será el escenario de un ciclo de cine nacional que busca acercar a la comunidad grandes producciones de la cinematografía argentina. La iniciativa, de carácter gratuito, está pensada para estudiantes, docentes, vecinos y todo aquel que quiera disfrutar de una tarde de cine con producciones reconocidas a nivel nacional e internacional.

La propuesta incluye tres destacadas producciones nacionales que abordan temáticas de identidad, relaciones laborales y vínculos familiares. Es organizada en conjunto con el proyecto Cine Móvil, una propuesta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo democratizar el acceso a la cultura y llevar el cine a distintos rincones de la provincia. El ciclo tendrá lugar los martes a las 15 horas en la sede del MUD (Av. Hipólito Yrigoyen 5612, Remedios de Escalada).

El martes 16 de septiembre el ciclo comenzará con “El abrazo partido”, una pelicula dirigida por Daniel Burman y protagonizada por Daniel Hendler que narra la historia de Ariel, un joven que busca su identidad en el corazón de un barrio judío de Buenos Aires. La película, que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín, es un retrato íntimo sobre la pertenencia y las raíces.

El 23 de septiembre será el turno de “El método”. Con dirección de Marcelo Piñeyro y un elenco encabezado por Pablo Echarri, Eduardo Noriega y Najwa Nimri, el film se sumerge en un proceso de selección laboral en el que un grupo de aspirantes se enfrenta a pruebas que ponen a prueba su integridad y capacidad de trabajo en equipo. La trama plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegarías por un empleo?

Por último, el 30 de septiembre se proyectará “Blondi”, la opera prima de Dolores Fonzi, que también protagoniza la historia junto a Toto Rovito. Se trata de una comedia dramática que explora, con humor y ternura, la particular relación entre una madre y su hijo adulto, desafiando los roles familiares tradicionales.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca fomentar el acceso a la cultura, el encuentro comunitario y la revalorización del cine argentino. Con propuestas variadas que van desde la búsqueda de identidad hasta las tensiones del mundo laboral y los vínculos familiares, el ciclo promete convocar a un público diverso. La entrada será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Quienes participen podrán no solo disfrutar de las películas, sino también compartir un espacio de reflexión colectiva sobre las distintas temáticas que plantean las producciones seleccionadas.