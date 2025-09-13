Emiliano Dibu Martínez regresó al arco del Aston Villa y mantuvo la valla invicta en el empate ante el Everton, en un encuentro en el que sus atajadas fueron claves para que el conjunto de Unai Emery rescatara un punto.

El arquero de la Selección Argentina no había sido tenido en cuenta en el encuentro anterior ya que se encontraba negociando su pase al Manchester United. Sin embargo, caído el pase, el técnico volvió a confiar en el Dibu, que respondió con una gran actuación para sostenter el 0-0.

En otros encuentros, Arsenal goleó 3-0 a Nottingham Forest y se colocó como líder de la Premier League junto a Tottenham, que se impuso por el mismo marcador a West Ham. Además, Newcastle venció 1-0 a Wolverhampton, Bournemouth superó 2-1 a Brighton, Fulham le ganó 1-0 a Leeds, Crystal Palace empató 0-0 con Sunderland y Brentford igualó 2-2 con Chelsea.



