El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo 14 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables: la mínima será de 13 grados y la máxima de 22.

El lunes se mantendrá la nubosidad, aunque el cielo se presentará cubierto de manera parcial, con una mínima de 13 grados y una máxima de 20.

Para el martes el cielo seguirá parcialmente nublado. con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 21 grados.