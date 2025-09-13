Entre todas las artes, la danza es acaso la más difícil de ser pensada y sin duda la que menos literatura filosófica ha suscitado. Diálogo de los cuerpos con el espacio y el tiempo, portadora de una tácita música interior que la anima, es acto en movimiento destinado a la fugacidad muda, acaso inaprensible. En tanto sucede en una sucesión de instantes es un punto de fuga para el espectador que asiste alelado a un lenguaje corporal que desafía su comprensión. Sus posibles sentidos se escurren con la misma rapidez con que impactan en la visión: para quien la ejecuta, es conmoción sensorial, éxtasis disciplinado que rubrica el espacio prescindiendo de los signos del lenguaje; para quien contempla, es pura fugacidad, delectación y enigma.

El filósofo Vicente Fatone, especialista en religiones de la India que fuera el primer Rector de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, ofreció en dos ocasiones sus interpretaciones de la danza, a la que leía en clave teológica. Sus ensayos Arquitectura y danza, publicado en 1931 por la Universidad del Litoral, y Drama y Danza, que vio la luz en Cuadernos de Arte Dramático en 1953, centran su atención en el vínculo entre esas artes.

En principio suena paradójica, acaso imposible, la relación entre el lenguaje inmóvil de las piedras y el de los cuerpos lanzados a la búsqueda de sus límites en la conflagración de la acción. Pero Fatone demarca situaciones que permiten vislumbrar la naturaleza común entre ambas disciplinas. “Una catedral puede ser vista como conjunción de infinito y silencio”, postula. Infinito que no es espacio ilimitado sino superación del espacio: “la arquitectura es estatismo, traduce el aspecto no dinámico de lo divino”, pues, si tiende al dominio del territorio, a la expresión, con medios espaciales, de lo divino no espacializable, es ascetismo. La rigidez de sus formas requiere recogimiento y éxtasis en quien la contempla. “El elemento del silencio, que en la arquitectura se ensambla al infinito, es inherente a toda manifestación de lo divino”, razona. Y, sin solución de continuidad, sostiene: "aparecerá así conjugado a la eternidad, a la libertad de lo atemporal, y nos dará la danza, segunda forma de expresión religiosa”. Pero para demostrar ese pasaje debe desandar el camino de la secularización.

El arte griego dió una arquitectura a escala humana que replicaba su idea de lo sagrado, señala. “Afirmada la existencia de dioses que solo difieren de los hombres por la grandeza de sus virtudes y sus vicios, la infinitud y la eternidad divinas no pueden exceder la espacialidad y la temporalidad humanas”. Para la Grecia clásica los dioses existen entre los hombres, están imbricados en su naturaleza: “el templo griego es morada de un dios sin misterios e incapaz de suscitar preocupaciones en los hombres. La avidez de infinito no estaría justificada allí pues el dios morador es corpóreo e inmediato”. Pertinaz lector de textos religiosos, abocado a la exploración de los misterios sacros, Fatone escarba en los pliegues del mundo profano para dar con la huella de la creencia, no por olvidada y oculta menos operante.

La búsqueda de un dios espiritual y trascendente dará la imploración al cielo con las “manos rogantes” de las ojivas medievales, asevera metafórico. “El templo, morada de un hombre que se proclama dios, se transfigurará en catedral, morada de un dios que se hace hombre”. Queda así consumado el movimiento que le habilita a indagar en las acciones humanas como parte del relato cósmico, divino.

El tormento del mundo para el hombre medieval lo insta a “alcanzar al dios refugiado en una trascendencia inaccesible”. Para Fatone, que indagó acerca de la metamorfosis de las deidades en la India, donde vivió en dos ocasiones (como becario en los ‘30 y como embajador entre el ‘58 y el ‘60), la verticalidad de la catedral revive en el rascacielos norteamericano: “el espíritu puritano renueva la tragedia del ascetismo medieval y con ella la aspiración al infinito”. La “sencillez evangélica” del hormigón armado, postula, habita la arquitectura moderna de Le Corbusier; el plano puro, la geometría desnuda, buscan la emoción ascética acorde al orden secreto del mundo que late bajo el abigarrado vértigo contemporáneo.

Siguiendo al Paul Valéry de El alma y la danza y Eupalinos, el arquitecto, postula que la música trueca el espacio gramatical en espacio inteligible; es templo en incesante rejuvenecimiento, actualización del origen. Y la danza deviene templo móvil que hace del cuerpo ropaje carnal del cosmos: el conocimiento, la busca de ser lo que no se es, ha encontrado su acto. Pero se trata de un acto carente de palabras, lo cual condena a una la hipótesis falaz toda filosofía que prescinda de la teología, la lengua de los dioses.

Conjunción de eternidad, libertad y silencio, la esencia de la danza se afirma reconociendo que, merced a ella, el hombre vive su obra y no en su obra: redime en el instante ritual la escisión originaria que volvía ajenas sus acciones y las sustrae al futuro tornándolas puro presente. Por esa senda, con Valéry dirá que la danza es tiempo en estado de pureza. Tiempo hecho carne.

Como ejemplo de la plegaria en movimiento que la danza actúa, Fatone recuerda a Isadora Duncan, que pasaba las noches deletreando la Crítica de la Razón Pura en busca de inspiración. Y trae una situación memorable donde la vestal de la danza contemporánea indagara en el orbe sacro que rige nuestro destino: “Era una buena muchacha que, envuelta en una bandera argentina, quiso explicarnos, coreográficamente, en un cabaret de Buenos Aires, qué significaba nuestro Himno Nacional”. Su afán, según el filósofo, era reponer un renacimiento de la religión bailando, volviéndose un centro magnético que, transformando la música en movimiento, convocara la sacralidad perdida del tiempo.

Para Fatone la danza es una clave del universo, “vive en el fondo de todas las cosas y es la fuerza motriz de todos nuestros actos. Hay una danza de nuestras acciones, de nuestros sentimientos, de nuestras expresiones. Anima los versos del poeta, los acordes del músico, los pensamientos del filósofo”. El movimiento de los cuerpos es vida consumada, “cósmica y humana, universal y concreta”. La danza es júbilo y es fiesta; “una bailarina expresa siempre la libertad divina” -asevera. Es invocación muda, como en los bailarines del sufismo cuyos movimientos son guiados por una oración mascullada en silencio. En sus ejemplos Fatone escande textos religiosos: los Evangelios Apócrifos afirman que “Dios mandó la Gracia y María danzó sobre sus pies”. Y a quienes observarían su lectura -“despreocupémonos de los pusilánimes”, aconseja- les factura el ejemplo bíblico: “Mijol, la hija de Saúl, se burló de David porque éste había danzado desnudo ante el Arca. El Señor condenó a esterilidad a Mijol. Castigo simbólico”.

Tras ese recorrido singular, apenas transitado por la filosofía, resume su tesis de este modo: “Dios es infinito y eterno. La superación del espacio con medios espaciales nos da un arte silencioso: la arquitectura; la superación del tiempo con medios temporales da otro arte silencioso: la danza”. Pero para ir de la infinitud a la eternidad hay que pasar por la palabra: “La palabra es el obstáculo”. Anhelado pero por naturaleza imposible, el punto de conjunción de infinitud y eternidad a la que ambas disciplinas tienden es el motor cósmico de la vida. Fatone sentencia: tal como Nietzsche ponía en boca de Zarathustra, “yo no podría creer sino en un Dios que supiese danzar”.

En Drama y danza postula que el teatro admite dos formas posibles: la mímica y la coreografía. “La primera es acción directa, rápidamente inteligible; la segunda, acción simbólica, abstracta, que requiere por parte del espectador cierto grado de iniciación”.

El filósofo recuerda que los Vedas reclaman ascetismo para los actores y la exacta reiteración ritual de sus acciones; Shiva crea el mundo danzando, Krishna es también un dios bailarín. Y observa que “si el teatro es revelación, su carácter es inalterable”. Por ende su modificación acarrea destinos infaustos; el actor o bailarín es apenas una marioneta dócil en manos de los dioses. Pero si es creación, o recreación, se pone en riesgo el cosmos. Son los avatares del libre albedrío.

Drama y danza obedecen a una concepción del tiempo y del espacio; incluso han puntuado el calendario. Las fiestas, eventos de reafirmación comunitaria, demarcan las estaciones del año. Lo mismo sucede con el espacio, consagrado por la reiterada realización de escenas místicas que devienen rituales fijos. “Así nace el Templo. Templo y teatro son la misma cosa; hace apenas unos siglos que el teatro ha dejado de ser templo, sin que el templo haya dejado de ser teatro”.

Apelando a ejemplos de La rama dorada de Frazer, Fatone consigna la danza del fuego, ejecutada por hombres que se disponen a morir en la batalla; la danza del agua, que invoca lluvias y la de la cosecha o la cacería; la de expulsión de malos espíritus bailadas por chamanes y las danzas que consagran nacimiento, pubertad, o muerte. Pero, observa, aquí no se rememora un acto que recupera emociones del pasado, sino que se imitan acciones futuras: se finge para provocar un evento real. Como en la paradoja de Oscar Wilde, el alma primitiva sabe que la vida es reflejo del teatro: “lo que ha de suceder en la realidad debe, antes, suceder en la ficción”. Nada le es tan necesario como la danza, “que es como decir que nada es tan necesario al hombre como al esperanza” -colige.

Si la índole más íntima de cada pueblo radica en su danza, bastaría cambiarla para mudar su naturaleza. La esperanza convalidada por los hechos funda una tradición; la memoria la actualiza. Memoria y esperanza (pasado recuperado y futuro deseado) son los móviles de la representación, uno de los pilares de una comunidad. Alguna vez Discépolo escribió que el tango es “un pensamiento triste que se baila”. No conozco mejor definición del alma argentina.