Del 18 de septiembre al 1 de octubre, la Galería Alicia D´Amico, de la Escuela Argentina de Fotografía, expondrá la muestra Murales de Mar del Plata, del reconocido fotógrafo platense Ataulfo Pérez Aznar.

Esta muestra, que se expone por primera vez en Buenos Aires, fue uno de los tres capítulos de la exposición Tres Miradas sobre Mar del Plata, curada por Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes, para el Museo MAR en el verano de 2021. El trabajo de Annemarie Heinrich y el de Alberto Goldenstein completaban el recorrido por las escenas cotidianas de esa ciudad balnearia durante tres periodos claves de nuestra historia.

Pérez Aznar cuenta con una extensa carrera fotográfica que recorrió el mundo. Una de sus producciones culturales más conocidas es su serie "Mar del Plata: ¿Infierno o Paraíso?", que trastocó la imagen que se tenía de la ciudad balnearia como edén turístico de las clases altas. El fotógrafo buscó lo más mundano de la ciudad, fotografiando las clases medias y bajas que llegaban a Mar del Plata por las facilidades del turismo social. A mediados de los 80, las fotos se publicaron y causaron un importante revuelo.



A pesar de que las revistas de la farándula de los años sesenta buscaban instalar "La Feliz" como un lugar glamouroso, las fotografías del platense no retoman esa fantasía. Como afirma Silvia Mangialardi, "él se ocupó de la gente común que empezaba a ir a las playas de Mar del Plata en la década del 60. El trabajo completo es un ensayo sociológico en el que escribe una historia visual de la ciudad. No se trata de un texto descriptivo, se trata de una ventana a la condición humana".

La Mar del Plata de Pérez Aznar retrata momentos de la ciudad balnearia que no solo revelan su dimensión social y cultural, sino que se constituyen en una verdadera metáfora de la Argentina."Al comienzo el observador los ve a “ellos”, ve a los otros. Cuando las imágenes siguen desplegándose, ellos se convierten en “nosotros” y nosotros en ellos. Lo exótico se vuelve cotidiano, y la playa ya no está en los márgenes de la sociedad sino en su centro", escribió sobre la muestra Fred Ritchin.

“Durante el verano, Mar del Plata deja de ser sólo una ciudad veraniega para transformarse en una metáfora de la Argentina, donde vienen individuos de los más recónditos lugares del país, acarreando sus usos y costumbres, su cultura lugareña, y la costa es más reveladora que la ciudad de Buenos Aires. Porque, en la capital, la actividad cotidiana los uniforma en la vestimenta, acorde a sus trabajos o aspiraciones, que junto al vértigo infernal los convierte en seres anónimos”, afirma el fotografo sobre la ciudad que tanto le interesó fotografiar.







Además de contar ya con renombre internacional, el autor es una personalidad destacada de la capital bonaerense, con la que colaboró a impulsar la profunda actividad cultural del lugar. En los años ochenta creó el histórico Centro de Fotografía Contemporánea (CFC), uno de los espacios de preservación, divulgación y exposición fotográfica más importantes de Latinoamérica.

Con esta presentación, la Escuela Argentina de Fotografía reafirma su compromiso en difundir la obra de los grandes maestros y acercar al público proyectos que enriquecen el diálogo entre arte y sociedad.

La inauguración de Murales de Mar del Plata será el 18 de septiembre a las 20hs en la Galería Alicia D'Amico Escuela Argentina de Fotografía (Campos Salles 2155, Ciudad autónoma de Buenos Aires). Una vez inaugurada, la muestra estará disponible hasta el 8 de octubre, de lunes a viernes de 14 a 21hs. La entrada es libre y gratuita.