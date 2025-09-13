Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en Puente de Vallecas, un barrio obrero a las afueras de Madrid, informaron los servicios de emergencias de la capital.

El suceso tuvo lugar en la tarde del sábado, cuando se produjo una explosión en el bar 'Mis Tesoros', que afectó también al edificio de viviendas que se encuentra sobre el local. La explosión fue causada por una "concentración de gases", informó un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Los bomberos se encuentran trabajando en el local y el control del edificio, que quedó dañado tras la explosión. Además, la policía local está regulando el tráfico ya que la calle en la que se encuentra el bar ha tenido que ser cortada.

La detonación afectó al edificio de viviendas ubicado justo encima del establecimiento- Al local han acudido trece dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre las que se encuentra la unidad canina, así como varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones.

Los bomberos realizaron trabajos de desescombro para evitar que alguien pueda permanecer en el interior del derrumbe y lo hicieron a mano debido a la inestabilidad del edificio, ya que sería peligroso introducir maquinaria.