Dos personas murieron este sábado, tras la caída de una avioneta biplaza durante un festival de acrobacias en el Aero Club de Bell Ville, Córdoba. La justicia inició una investigación para determinar las causas del siniestro.

Según testigos del hecho, la aeronave se desplomó al perder el control en el despegue, luego impactó contra la pista y se incendió, provocando la muerte de los dos tripulantes.

El accidente ocurrió en el marco de un festival aéreo que incluía acrobacias, vuelos de bautismo en avión y helicóptero, y shows de la brigada motorizada y la banda de música de la Policía Provincial.

Tras el siniestro, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se presentó en el lugar y se encargó de la preservación de la zona hasta la llegada de las autoridades federales, quienes se hicieron cargo de la investigación.

La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada tomaron la dirección de la causa, mientras que representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte también acudieron al lugar.

“Se intenta, entre otras cosas, determinar qué originó la pérdida de sustentación del avión”, indicaron fuentes de la fiscalía.

Los primeros informes preliminares señalaron que la aeronave sufrió un “panzazo” antes de incendiarse.

Quiénes eran los tripulantes de la avioneta

Según informaron medios locales, en el accidente de este sábado fallecieron el piloto Mariano Latuf Zeballos y su compañero Ricardo Ferrer.

Latuf Zeballos, que además de piloto era DJ, era oriundo de Villa Cañás, localidad ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe.

Ferrer, en tanto, era oriundo de Alpachiri, La Pampa, y vivía en Ascensión, provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, sus amigos y allegados les dedicaron mensajes de despedida en redes sociales. “Vuelen alto amigos queridos. Mis condolencias a las familias de Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer. Quedará el recuerdo de los momentos compartidos. Hoy el corazón duele. QEPD”, dice uno de los mensajes.