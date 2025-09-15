Desde su beldad la carnada aterra. Cincel de trazo siniestro sobre la materia más noble, un filo de cristal le extrae los dientes al niño. ¡Oh criatura, la bestia ya te alcanzó!

Caracol de las desgracias; su valva, facetada por supersticiones y agroquímicos, es la droga del sentido común −borrar las diferencias entre lo lúgubre y lo jovial es el efecto secundario más amigable−.

El mundo se quema.

Los caranchos evaden el cielo de la siesta. Las garzas plateadas, casi al ras del horizonte, vuelan señalando meandros que el río supo tener.

Miles de cotorras enfermas de saturación incuban su verde en los sauces eléctricos.

Con este hilo de agua se zurce la falta de cauce.

Una laguna se vuelve vapor. Estructura coronada por neumáticos que asoman desde el fondo antes profundo y venerado. Salitre evanescente. Hormigas eyectadas del reino animal socavan los límites de tolerancia del material, barcos partidos por rayos caídos ahí dónde los dorados esplendían aún en horas de oscuridad. Fauna de la infra ribera, chamamé que evoca un atardecer visto desde la luna.

La humedad y el calor provocan sobre mí fantasías reales.

Los heraldos del caos viajan a velocidad luz y un pterodáctilo reencarna en mosquito explorador de mi frente transpirada. El zumbido del insecto crispa mi concentración y, puntería desastrosa mediante, trato de ensartarlo con el plumín con el que hasta hace un minuto dibujaba bocetos para una campaña publicitaria de un nuevo producto, un extracto de triturada pulpa del litoral sin nombre comercial a momento.

***

Contribuyentes, el municipio les recuerda que alrededor de las 4 de la tarde de hoy las sirenas que flotan muertas sobre el río harán su paso frente a las costas de nuestra ciudad. En contadas horas seremos los afortunados receptores de esta procesión fluvial bautizada como el “Ballet para híbridos momificados”. Así ha comenzado a llamar a este fenómeno ambiental la gentedel norte con un sincretismo puro que parece más bien sentencia bíblica en boca del presidente de la Nación. El milagro de la no resurrección bailará ante nosotros y es de esperar que este acto astral, protagonizado por tal exótico cardumen, sea de inestimable ayuda para que logremos admitir de una buena vez que solo algunos entes son capaces de irradiar ensoñación. Y nuestras almas serán el cortejo de esas sirenas rojas de ceibo yendo hacia mares atestado de corrientes que se rigen por la órbita de satélites artificiales.

irupés nadando entre bases militares a través de un río monitoreado por los proveedores de talas e incendios, sirenas hechizantes que vuelven acto de brujería a cualquier mínimo malentendido de la vida cotidiana

sirenas de lapacho blanco abducidas por la luna, si ves su ascensión el consejo más sano que puedo darte es que lo calles aunque otros afirmen haber visto lo mismo que vos

