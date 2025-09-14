Imbatible. Una simple descripción resume el domingo de Agustín Canapino (Chevrolet) en San Luis, abriendo el play off del Turismo Carretera que, en su Copa de Oro, corona al mejor con los resultados de las últimas cinco carreras. La primera de ellas fue para el arrecifeño, que acumula tres victorias en el año y comanda las acciones en la categoría más popular del automovilismo argentino. Al igual que en la cita anterior (en Buenos Aires) el auto que le entregaron a Agustín fue inalcanzable en el autódromo puntano. Esta vez doblegó al actual campeón, Julián Santero (Mustang) y a su compañero en el Canning Motorsport, Santiago Mangoni (Camaro), quienes acompañaron al vencedor en el podio de la 11ma fecha.

"Agradezco a todo mi equipo, estoy muy feliz porque estamos en un momento espectacular y creo que es mérito de todo lo que trabajamos para llegar acá", lanzó Canapino luego del triunfo sin perder el liderazgo ni por un instante. "Este es un gran paso para alcanzar el objetivo nuestro, que es el campeonato", insistió el ganador, que llegó a las 18 victorias en el TC.





El mendocino Santero, que culminó como escolta y nada pudo hacer para batir al líder en el Autódromo Rosendo Hernández, consideró que "Agustín se benefició del aire limpio", sin ningún auto delante, "pero también estuvo muy sólido todo el fin de semana", aclaró. Al final del día, el segundo lugar era lo mejor para él y terminó con una sensación de conformidad: "Rescatamos el mejor resultado posible para este fin de semana, por lo que solo nos queda ganar y plantarnos como candidatos al título". Necesita una victoria en el año en curso para cumplir con el reglamento.

Copa de Oro de TC





Habiendo disputado la primera de cinco carreras dentro del play off del TC, el líder es Canapino con 61 puntos. Le siguen Santero con 44 y Mauricio Lambiris (Mustang) con 43 acumulados. Con un buen trabajo en San Luis, Otto Fritzler (Camry) tiene 42,5 unidades y toma leve ventaja con los 38,5 de Mangoni, quinto. Más atrás están Christian Ledesma (33), Juan Martín Trucco (29,5), Germán Todino (25), Marcelo Agrelo (23), Jeremías Olmedo (21), Mariano Werner (10) y Valentín Aguirre (4). La próxima fecha será el 5 de octubre en San Nicolás.