La etapa de Julio Vaccari en Independiente llegó a su fin. Después de un arranque prometedor a finales de 2024 y comienzos de 2025, el técnico no pudo sostener los resultados y dejó al equipo sumido en un presente crítico: eliminado de la Copa Sudamericana, afuera de la Copa Argentina y sin triunfos en el torneo Clausura.

Ante este panorama, Vaccari decidió dar un paso al costado y la dirigencia del club de Avellaneda comenzó la búsqueda de un reemplazante. Mientras tanto, el interinato quedó en manos de Carlos Matheu, entrenador de la Reserva, que dirigirá al plantel profesional hasta que se confirme al nuevo entrenador.

En las primeras horas tras la salida de Vaccari, comenzaron a sonar distintos nombres. Uno de los principales es Gustavo Quinteros, reconocido por su exitoso ciclo en Vélez en 2024. Aunque su paso posterior por Gremio fue breve, su perfil lo mantiene en el radar de varios equipos.

Sin trabajo desde abril, llegó a estar en carpeta de Boca y de selecciones como Chile y Perú. En Independiente no olvidan que en 2022 hubo un intento frustrado de contratarlo, cuando todavía tenía vínculo con Colo-Colo.

La otra alternativa es la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, que se ganó prestigio tras consagrarse con Platense en el torneo Apertura. Tras aquel logro, sorprendieron con su salida por diferencias con la dirigencia y desde entonces esperan un nuevo desafío en el fútbol argentino.

Con el campeonato en marcha y un presente deportivo delicado, Independiente busca rápido a su próximo conductor para enderezar el rumbo y volver a ser protagonista.



