El gremio de Encargados de Edificios (SUERYH) – seccional Santa Fe –renovará autoridades gremiales el próximo 10 de octubre. La única propuesta electoral que se pone en juego para la elección de los trabajadores afiliados del sector es la lista blancaA que buscará un nuevo mandato para el actual secretario general, Humberto García. En esta oportunidad se llegará a las urnas con una única opción, dado que la oposición no logró reunir los avales ni otros requisitos necesarios para participar de las elecciones de la organización sindical. Así lo confirmó la Junta a cargo del proceso electoral.

Por lo pronto, el oficialismo del gremio en torno a sectores opositores lanzó: “Eran los mismos de siempre, esos que solo acostumbran tirar piedras y esconder la mano a la hora de discutir políticas obreras. Pero bueno, los trabajadores conocen el desarrollo en cuanto al trabajo que realizamos en la provincia invencible”, señala el comunicado de prensa de la entidad gremial.

Asimismo, el gremio recordó: “A la hora de avalar las listas, nosotros hemos contado con el apoyo de casi 400 compañeros, cuando ellos apenas alcanzaron los 50, aun luego de negociar y contar con algunos empresarios de la limpieza que mantienen conflictos legales con el sindicato por precarizar el sector y ocasionar un perjuicio a los consorcistas”.

“El empresario más interesado en apoyar a nuestra oposición, coincidentemente lleva el apellido de una diputada que hace poco tiempo atrás intento dar un ordenamiento a la PH, afortunadamente eso está en revisión”, advirtió Claudio García, secretario de Organización del gremio. Y agregó: “Sin dudas, estos gestos de conformidad y apoyo, nos fortalecen como dirigentes sindicales, motivándonos a seguir por más logros y conquistas obreras”.

La fórmula encabezada por Humberto García, el 10 de octubre, “intentará contener la mayor cantidad de voluntades en las urnas del sector sindicalizado conocido como los porteros”, completó el comunicado