Federico Achával sostiene que Javier Milei no escuchó el mensaje que los bonaerenses dieron en las urnas el pasado 7 de septiembre. El intendente de Pilar advierte que mantener el actual rumbo económico traerá, inevitablemente, un nuevo triunfo del peronismo el 26 de octubre. Un peronismo, dice, que debe ser humilde con los resultados, ampliar su base de representatividad y mostrar, ahora, que el Congreso es un ámbito donde se discute gran parte de la cotidianeidad que atraviesa a la provincia de Buenos Aires.

La lista de concejales impulsada por Achával obtuvo el 60 por ciento de los votos y duplicó el porcentaje obtenido por La Libertad Avanza. Sede del Parque Industrial más importante del país, señala a Buenos Aires/12 que los empresarios dicen que Milei "los está fundiendo”. Echa por tierra cualquier argumento que quite responsabilidad a la Nación sobre la realidad económica, como hablar de ‘riesgo kuka’, a la vez que asegura que el Presidente “traicionó” a su electorado.

—¿Cuál es el desafío del peronismo tras los últimos resultados?

—Tiene que interpretar con humildad el mensaje de las urnas. Venimos sosteniendo una idea de identificación y defensa de la identidad nacional, con la idea de un gobierno que represente los intereses de la Nación. Hay que continuar por ahí. El peronismo no solo tiene que ganar las elecciones, también tiene que ampliar su base de representación que es parte del desafío en la Argentina que necesitamos. Y tenemos la responsabilidad de ir planteándole a nuestro pueblo las soluciones. Será parte de la construcción de Fuerza Patria debatir cómo va resolver los problemas que va a dejar este gobierno de Milei.

—¿La sociedad le dio un espaldarazo al peronismo de cara al 2027?

—Primero es un mensaje de esperanza para octubre. En base a octubre, tenemos que construir el 2027. Creo, también, que el peronismo siempre es una opción de gobierno y de poder en Argentina porque es el espacio político que tiene mayor representatividad y cercanía con el pueblo argentino y los intereses nacionales. Entonces, cuando hay un gobierno como el de Milei que no defiende a los argentinos, siempre la opción es el peronismo.

—¿Cuáles son las variables económicas que debe sostener el peronismo en caso de volver a ser gobierno?

—Creo que el concepto del equilibrio fiscal es importante de sostener. Igual, no es nuevo. Fueron los gobiernos de Perón y Néstor Kirchner los que mostraron, incluso, superávits gemelos en Argentina. A su vez, trabajar en bajar la inflación siempre es una propuesta. Ahora, lo que también sostenemos es que no es la única variable para definir una política pública o económica. El equilibrio fiscal maltratando a los jubilados, no haciendo obra pública, sin reconocer a las provincias y con la gente afuera, no tiene nada que hacer.

—¿El gobierno nacional puede revertir el resultado de cara al 26 de octubre?

—No. Como el gobierno sigue por la misma línea alegando demencia del resultado del 7S, el pueblo de la provincia de Buenos Aires y el de la Nación volverán a dar un mensaje sobre que este modelo no es el que les sirve a los argentinos.

—¿Cree que es un problema volver a afrontar una elección?

—Es parte de la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires. Creo que, en este caso, tenemos motivos para entender que el resultado va a acompañar a Fuerza Patria. Lo digo porque vemos que en el Congreso de la Nación se discuten temas que tienen que ver con lo cotidiano. Se discuten los ingresos de los jubilados, el financiamiento de las universidades y del Garrahan y la emergencia para discapacidad. El pueblo está viendo que hay un espacio de discusión y así verá lo importante del acompañamiento.

—¿Qué le genera que se hable de ‘riesgo kuka’ cuando los actores financieros responden a la baja ante un triunfo del peronismo?

—Lo primero que tiene que pasar es que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde. La responsabilidad del modelo económico es del gobierno nacional y de Milei. Poner las excusas afuera de sus decisiones de todos los días significa no hacerse cargo del mal plan económico que tiene. Y digo mal plan para ser generoso. Lo que tiene es un plan monetario, pero no tiene un plan económico que contemple a la industria nacional, a las economías regionales y el empleo argentino. Así que el gobierno nacional debería tomar nota de sus propias decisiones. Al mismo tiempo, creo que no están tomando las decisiones para reencauzar un modelo al que la provincia de Buenos Aires le dijo que no. Milei traicionó a su electorado.

—¿A qué se refiere?

—Hablo de quienes confiaron en Milei y estuvieron dispuestos a hacer esfuerzos en términos económicos. Ahora, este modelo no sólo que no permite que llegues a fin de mes. Hace te quedes sin empleo, que el comerciante venda menos y que la construcción no funcione. Eso no es lo que Milei le propuso al pueblo en su momento.

—¿Qué respaldó la sociedad el domingo 7?

—Hay dos cosas a tener en cuenta para interpretar el resultado del 7 de septiembre. Por un lado, los vecinos de la provincia de Buenos Aires acompañaron las gestiones locales que le resuelven los problemas de todos los días. Pusieron en valor la idea de construir escuelas, construir hospitales, de mejorar las calles y hacer asfaltos, así como de construir plazas. Es un poco lo que intentamos hacer todos los días, atendiendo las necesidades reales de nuestro pueblo. En mi caso, los vecinos de Pilar nos expresan que continuemos con un proceso de transformación que arrancamos hace seis años. Ponen en valor las 31 escuelas que construimos, los 3 hospitales que hicimos, los 8 clubes municipales que construimos, las 10 salas de atención primaria que hicimos, junto las plazas y las cuadras de asfalto.

—¿Cuál es el segundo elemento?

—Hubo un mensaje muy claro para el gobierno de Milei sobre que este modelo económico y de gobierno, las dos cosas, no van más. Creo que le dijo que no a una propuesta insensible y de abandono por parte del Gobierno nacional y le dijo que no a la violencia y a la agresividad. Al mismo tiempo, le marcó que este modelo económico no refleja las necesidades del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ahora, claramente, lo que veo es que el gobierno no escuchó lo que el pueblo de la provincia de buenos Aires le dijo.

—¿Por qué?

—No escuchó porque Milei sostuvo que va a seguir con el mismo modelo monetario sin que haya un plan productivo e industrial que cultive el empleo. No escuchó porque vetó la ley de emergencia pediátrica que es, básicamente, poder financiar hospitales como el Garrahan que cuidan la vida de nuestros chicos. No escuchó porque siguió con la misma sintonía atacando a las personas con discapacidad desde el abandono y quitándole las pensiones. Creo que ahí vamos a tener un desafío.

—Bajo este modelo que menciona y que asfixia a la provincia, ¿podrán continuar las obras?

—Claramente necesitamos de un Estado nacional que empiece a activar la obra pública para realizar reformas estructurales que son necesarias. No solo para resolver desigualdades, sino para generar oportunidades de desarrollo. Eso es lo que piensa cualquier país en el mundo, aunque para que este gobierno es la excepción. Nosotros, desde las gestiones locales, tratamos de administrar los recursos públicos para hacer obras que mejoren cuestiones de la vida cotidiana de la gente dentro de nuestras posibilidades.

—Pero, ¿Kicillof podrá sostener el ritmo de trabajo?

—El gobierno les tiene que dar a las provincias, y particularmente a la de Buenos Aires, los recursos que son propios. Buenos Aires es la que mayor riqueza genera y la que más produce, es injusto que no se le asigne lo que le corresponde. El esfuerzo que hacen Axel Kicillof y la provincia para suplir al gobierno nacional es enorme. Ojalá se pueda sostener, nosotros vamos a estar ahí, pero hay que tener en claro que el gobierno nacional tenía una responsabilidad y la abandonó.

—Con la nueva composición de la Legislatura, ¿espera que el gobernador cuente con presupuesto, ley fiscal impositiva y endeudamiento?

—Ojalá que tengamos la posibilidad de tener tanto presupuesto como, si el gobernador lo necesita, endeudamiento. Principalmente, porque son mejores formas de la gestión. Es más transparente. Eso es parte del desafío que tiene Fuerza Patria. Tiene que generar el diálogo con todos los sectores ante la dificultad que atraviesa la Argentina de no contar con presupuesto nacional y con el poco interés del gobierno nacional por tenerlo, porque desea una administración discrecional de los recursos. Hay que buscar en el peronismo si queremos hablar de certezas.

—¿Lo sorprendió la victoria por diez puntos en la primera sección?

—La verdad que no. Sentíamos en la calle que había un descontento muy grande con el gobierno nacional y hay muy buenas gestiones de distintos intendentes de Fuerza Patria. Estoy convencido de que cuando la gente ve que su barrio mejora, acompaña.

—¿Qué le expresan los empresarios en el Parque Industrial de Pilar?

—Hace poco llevamos adelante la Feria IndustrializAr en el parque. Allí, nos expresaban su preocupación con el modelo de gestión de Milei porque los está fundiendo y no ven un panorama de acompañamiento. No hay una alternativa de trabajar para un proceso industrial competitivo en Argentina o corregir la competitividad de las industrias. La única opción que maneja Milei es la apertura indiscriminada de importaciones, y todos sabemos cómo termina eso.

—¿Qué se viene para Pilar en esta etapa?

—Nosotros vamos a seguir con una gestión de gobierno cercana a la gente y una mirada humana de la política. Entendiendo que gobernamos y representamos a todo el pueblo de Pilar, pero sabiendo que tenemos una clara decisión de zanjar desigualdades. Eso nos pone a trabajar en acompañar a los más humildes y al pueblo trabajador. Tenemos enormes desafíos. Estamos construyendo el nuevo edificio para la Universidad Nacional de Pilar y acabamos de inaugurar la ampliación del Hospital Central de Pilar. Así seguiremos buscando llegar con obras a todos esos lugares donde aún no hemos llegado.