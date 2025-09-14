Unión de Santa Fe venció como visitante 3-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido válido por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los goles para el ganador los convirtieron Mateo Del Blanco, a los dos minutos, Cristian Tarragona, a los 12, y Mauricio Martínez, a los 17, mientras que Marcelo Torres había igualado el encuentro a los siete, todos en el segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Leonardo Madelón alcanzaron la cima de la Zona A del campeonato local con 15 puntos, mismos que Barracas Central. Ahora, el cuadro santafesino deberá recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio 15 de Abril, el próximo sábado desde las 16.45 por la novena jornada del certamen.

Por su parte, a pesar de la derrota, Gimnasia continúa en puestos de clasificación a los playoffs del torneo Clausura, para disputar los octavos de final de la competencia y pelear por el título a final de temporada.

Gimnasia de La Plata visitará a Deportivo Riestra el viernes 19 de septiembre a partir de las 17, en el recinto Guillermo Laza.

Luego de una primera mitad que no contó con demasiadas emociones, Unión de Santa Fe se destapó en el complemento del partido y se quedó con el triunfo.

Con un gran remate desde fuera del área, Mateo Del Blanco abrió el marcador y puso al visitante en ventaja en el Bosque, en el arranque de la segunda mitad. Sin embargo, cinco minutos más tarde, los comandados por Alejandro Orfila encontraron el empate con un golazo de Marcelo Torres.

A partir de allí, el cuadro rojiblanco dominó el encuentro y consiguió la victoria con una precisa volea de Cristian Tarragona, cumpliendo la "ley del ex" tras su paso por el Lobo, y Mauricio Martínez, quien empujó la pelota al fondo de la red luego de un pase de Julián Palacios.



