Poco después de celebrar el pase al Final 8 de la Copa Davis con el triunfo ante Países Bajos en rodeo ajeno, el tenis argentino siguió de fiesta. Esta vez con un domingo en el que Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marco Trungelitti se coronaron campeones en diversos torneos.

El menor de los hermanos Cerúndolo, de 23 años, se quedó con el Challenger de Guangzhou, China, al vencer al chileno Alejandro Tabilo (125º) por doble 6-2 en superficie dura. Juan Manuel subirá 14 puestos en el ranking y quedará 72º, el mejor de su carrera.

El platense Tirante, de 24 años, consiguió su segundo título del año al imponerse en el polvo de ladrillo del Challenger de Szczecin, Polonia, con triunfo 6-3 y 6-2 sobre el español Pablo Llamas Ruiz (284º) para volver a meterse en el Top 100 del ranking ATP (pasará del 116º al 94º).

Por último, el santiagueño Trungelitti (150º), de 35 pirulos, ganó el Challenger de Targu-Mures, en Rumania. Superó en la final al croata Mili Poljicak (406º) por 6-1 y abandono para llegar a su décimos triunfo seguido y segundo título consecutivo.