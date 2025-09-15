Una de las últimas escenas de la notable Mare of Easttown sucedía en una misa. Ya se había resuelto el caso, y sí, desde el púlpito el párroco apelaba a la misericordia tras el maremoto trágico que había azotado a esa comunidad de Pensilvania. Vale repasarla antes de someterse a Task (HBO Max), nueva creación de Brad Ingelsby, donde además del entorno áspero convergen el policial de investigación, los dilemas existenciales de sus personajes y la posibilidad de expiación de sus miserias. Para eso deberán atravesar su propio vía crucis de siete episodios (el domingo 21 se estrena el tercer capítulo). “No quería hacer otro whodunit, quería hacer un thriller dramático y tenso pero que tocara las mismas fibras. El gancho es diferente”, dice el responsable de ambas producciones en una conferencia de prensa de la que participó Página/12.

¿Se habrá cruzado aquel cura con Tom Brandis (Mark Ruffalo) en alguna diócesis? Es que el protagonista de Task antes de formar parte de las filas del FBI había sido sacerdote, y en el inicio de la historia está peleadísimo con la fe, con su trabajo y con el mero hecho de respirar (los motivos ya se irán conociendo de a poco). Su jefa lo llama para que desbarate a un grupo que usurpa casas en las afueras de Filadelfia. Y ahí, en paralelo, aparece Robbie (Tom Pelphrey), basurero, buen tipo, también aquejado por sus dilemas existenciales, y que se dedica a robar a un clan de motoqueros. Los Dark Hearts se la tienen jurada al ladrón que se quedó con un millonario botín producto del tráfico de fentanilo. “Cuando todo sale mal, la gente quiere saber por qué Dios lo permitió”, lanza Brandis, quien encarna a una de las fuerzas con destino palpable. “La estructura esta vez se guía por la inevitable colisión de estos dos hombres. Los dos son queribles, 'mi Dios se la van a poner', pensás. En ese sentido es distinto a Mare…. Quería abrazar nuevamente el género criminal sin preocuparme por las comparaciones, ni las expectativas que sabía iban a tener los demás. El núcleo de este programa está en la colisión”.

-Usted ha dicho que la historia pudo tenerla una vez que ya tenía delineados a Tom y Robbie. ¿Fue parecido a lo que hizo en Mare of Easttown?

Brad Ingelsby: -Sí, las grandes tramas no son lo mío. Creo que lo diferente es que Mare… era un personaje y Task son dos personajes. En Mare... comencé con la idea de una madre que sentía una falla. No lo habíamos visto tanto en mujeres, sí en hombres. Era una madre que no podía enfrentar el hecho de haber perdido a su hijo mientras resolvía este caso. Tom está basado ligeramente en mi tío que fue un cura agustino por ocho años y luego se casó con una mujer. Me parecía muy interesante el cambio de mirada sobre Dios y la fe en alguien a través del tiempo. Tener eso con un agente del FBI me parecía muy atractivo. Tom como personaje no es intuitivo, ni el que va a resolver todas las pistas, tampoco es tan bueno con las armas. Su compasión es su superpoder. Su servicio a la comunidad pasa por ese lugar, aunque perdió la fe. Robbie surgió de una charla que tuve con un policía. 'En las comunidades pequeñas quienes más saben de vos son el cartero y los recolectores de basura. Saben todo de vos y son invisibles', me dijo. El conflicto de Robbie es que también se siente invisible en su propia vida.

- El programa borra los límites de oficiales buenos y criminales malos. ¿qué le interesa de esta zona grisácea?

B.I.: -La gente puede ser muchas cosas la vez. Claramente quería que la audiencia tomara las posiciones de ambos a la vez. Vos querés que Tom resuelva el caso, pero no querés que atrape a Robbie. Trato de acercarme a los personajes desde su complejidad. Robbie tiene muchas aptitudes, algunas admirables y otras para el mal. Me gustan los personajes que son así.

-¿Por qué la decisión de llevar el choque bastante antes de la conclusión?

B.I.: -Cuando supe de qué trataba la historia, entendí que nos teníamos que quedar con los personajes de ese evento. El crescendo era importante y por eso quería ese gancho al final del quinto episodio donde se topan en el bosque. Pero hay más historia por contar. El personaje de Tom tiene que hacerse cargo del perdón (ATENCION SPOILER) hacia su hijo. Hubiese sido falso si eso pasaba inmediatamente después del tiroteo. Había que darle el tiempo adecuado. Para cerrar todos los arcos necesitábamos mayor desarrollo. Ya habíamos desparramado todo, ahora teníamos que volver a unir sus líneas.

-¿Y cómo supo que Ruffalo y Pelphrey eran los indicados?

B.I.:- El personaje de Mark Ruffalo es del noreste, fue seminarista, es padre y agente del FBI. Son trazos muy puntales. Diría que su nombre apareció casi por instinto, porque comparte muchas de esas características. Es muy accesible, es compasivo, dulce y se preocupa por las emociones de los demás. Le creo como padre, excura y un agente del FBI no tan bueno, pero que hace lo mejor que puede. Para hacer de Robbie teníamos que dar con alguien imponente, pero que podías ver llevando a sus chicos a la cama. Temible, aunque cariñoso y dueño de una gran carcajada. Una vez que vimos la prueba de Tom Pelphrey, supe que lo teníamos.

-¿Es Task una versión obrera de Fuego contra fuego?

B.I.:-Absolutamente. La película de Michael Mann fue una gran inspiración. Vos la ves y vas cambiando de equipo, estás del lado de Robert De Niro y después con Al Pacino. Por eso sigue siendo tan relevante hoy en día. Querés que gane el malo porque tiene su código de conducta, no es que necesariamente estés de acuerdo con su modo, pero lo aceptás. Lo mismo con Al Pacino. Tiene una ferocidad en su persecución que es admirable. Sabés que alguno de los dos va a ganar y el otro va a perder. Es inevitable. En Fuego contra fuego tenías este equipo hiperprofesional de ladrones, estos son delincuentes que roban en aguantaderos de droga. El nivel de expertise es diferente, pero la inyección y la estructura es parecida.

-¿Está creando su propia franquicia o universo narrativo sobre el bajomundo de Pensilvania?

B.I.: -Haría una segunda temporada de Task o algo nuevo con Mare…. Totalmente. Son personajes adorables para escribir, y están muy asentados a este cosmos que llamamos “Delco” –el condado de Delaware- solo tiene que aparecer la historia correcta.

Programados

* Tras Fuga en Dannemora y The Act, Patricia Arquette retorna a las miniseries basadas en hecho reales. En la inminente Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh (estreno el 15 de octubre por Disney+) se la podrá ver como la esposa de un poderoso abogado sureño. La vida a puro lujo se verá alterada por el raid de crímenes y escándalos perpetrados por su hijo y marido. Como para ir aclimatándose en Netflix está alojado el documental Los Murdaugh: muerte y escándalo en Carolina del Sur.

* Este viernes Netflix estrenará El refugio atómico, la nueva serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (La casa de papel). En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva. Algo así como Fallout y Paradise pero a pura hostia ibérica y con un elenco en el que se destacan Joaquín Furriel y Natalia Verbeke, entre otros.

* Sylvester Stallone Vs. Terminator 1000. Algo de eso promete la tercera temporada de Tulsa King (estreno el 21 de septiembre por Paramount+). El general Manfredi ya forjó un imperio criminal en Oklahoma y ahora irá por el negocio del licor. Para ello tendrá como rivales a los Dunmires, una poderosa familia de ricos que no sigue las reglas del viejo mundo, y cuyo patriarca lo encarna Robert Patrick. Es decir, el mismísimo robot de metal líquido en la saga de James Cameron. ¿Y si Arnold Schwarzenegger le da una mano?

El personaje

Miren de Querer (Nagore Aranburu). Esposa y madre de dos hijos que, tras tres décadas de matrimonio, abandona su hogar y denuncia a su marido por violación continuada. Uno de los hijos le cree, el otro se alía con el papá. Hay rosca judicial en el medio con la violencia machista al estrado. Ya se la puede ver por Flow.