El Teatro Colón lamentó el fallecimiento de Máximo Parpagnoli, fotógrafo tucumano que durante 40 años se encargó de documentar la vida artística del coliseo lírico porteño, inmortalizando óperas, ballets y conciertos. "Su obra permanece como testimonio invaluable de la belleza y el arte que aquí se crean cada día", lo despidió el Colón.

Según informó la prensa, Parpagnoli "estaba internado desde hacía días por una afección cardíaca, que derivó en un cuadro con múltiples complicaciones".

"Máximo Parpagnoli, fotógrafo y trabajador de esta Casa, supo retratar con sensibilidad y maestría la vida artística de nuestro escenario", agregó la institución porteña en un sentido posteo que publicó en su cuenta de Instagram. Y cerró: "Acompañamos con afecto a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor".

Cuarenta años de trayectoria en el Teatro Colón

Nacido en Tucumán en 1958, Parpagnoli inició su formación en fotografía desde 1969, lo que sentó las bases de una carrera dedicada a documentar la vida artística. Su vínculo con el Teatro Colón comenzó en 1984, cuando ingresó como fotógrafo, y fue ratificado en el cargo por concurso en 1988. En 2013, volvió a obtener por concurso la posición de Supervisor en Fotografía, función que desempeñó hasta 2023.

La obra de Parpagnoli trascendió los límites del teatro y se difundió en publicaciones especializadas en lírica y ballet, como Revista del Teatro Colón, Revista Clásica, Balletin Dance, Música Hoy, Correo Musical Argentino, Cantábile, L’Avant Scène Opera, Opera Magazine y Música Clásica BA, entre otras. Sus imágenes ilustraron libros, folletos, afiches, almanaques, avisos publicitarios y programas de mano del propio Teatro Colón.

En 2019, el Teatro Colón editó un libro fotográfico titulado Arnaldo y Máximo, fotógrafos del Teatro Colón, que reúne imágenes de su autoría y de Arnaldo Colombaroli. Este año, su trabajo también integra la publicación conmemorativa Cien años de los elencos estables del Teatro Colón, dedicada al legado artístico del Ballet, el Coro y la Orquesta Estable.

Entre las exposiciones individuales más destacadas de Parpagnoli figuran Fotografías del Teatro Colón (Universidad de Santiago de Chile, 2006) y Dos décadas en el Colón (Museo de Arte Contemporáneo de Salta, 2007). Su excelencia fue reconocida internacionalmente al recibir el premio internacional 35 Awards, que lo posicionó entre los cien mejores fotógrafos de Argentina. Parte de su obra puede apreciarse en este link.

Según un comunicado, el último adiós a Máximo Parpagnoli se realizó este domingo en la capilla del Cementerio de Chacarita.

