¿Democracia en colapso? Esta fue la pregunta que se lanzó para abrir el juego. Tres intelectuales y militantes de movimientos feministas tomaron el guante: las estadounidenses Angela Davis y Patricia Hill Collins, y la italiana Silvia Federici. ¿Democracia para quién? Ensayos de resistencia (flamante edición del sello Eterna Cadencia) reúne tres conferencias impartidas en octubre de 2019.

Con traducción de Fernando Bogado y prólogo de Ivana Jinkings, los textos abordan cuestiones cruciales de clase, raza y género en un mundo capitalista y profundamente desigual. En estas páginas aparecen reflexiones sobre la representación política, la explotación económica, las dinámicas del sistema carcelario y la violencia racista o de género.

Davis invita a observar los movimientos liderados por mujeres negras para comprender los caminos hacia la democracia; Hill Collins cuestiona la apropiación capitalista del término "empoderamiento" y Federici lanza una pregunta clave: ¿podemos decir que hubo un momento en la historia en que el capitalismo fue verdaderamente democrático?

Los textos corresponden a conferencias que tuvieron lugar en el marco del seminario internacional "¿Democracia en colapso?", promovido por el SESC Sao Paulo y Boitempo, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Fundación Maurício Grabois y CLACSO. Allí participaron, además de las autoras de este libro, más de cincuenta referentes de diversas disciplinas.

Esto sucedió entre el 15 y el 19 de octubre de 2019, poco antes de la pandemia y también del nefasto paso de Jair Bolsonaro por la presidencia de Brasil. En ese contexto resonaron fuerte las palabras de Angela Davis: "cuando las mujeres negras luchan por su libertad, nunca se representan solamente a ellas mismas. Representan a todas las comunidades: las negras, las indígenas, las pobres, comunidades que han sufrido una muy dura explotación económica, opresión de género, violencia racial. Cuando las mujeres negras se levantan, el mundo se levanta con nosotras".