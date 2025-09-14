La derrota electoral en las legislativas provinciales de La Libertad Avanza en manos de Fuerza Patria, no solo generó repercusiones políticas, sino también un nuevo capítulo de la disputa entre Leila Gianni, candidata a concejala por el partido libertario y el Padre Francisco "Paco" Olveira, reconocido por su militancia social en barrios populares del conurbano. En los últimos días, Olveira publicó una carta abierta en la que apunta con munición pesada a la figura pública de Gianni, cuestionando su trayectoria política por su pasado “peronista”, su accionar en campaña y su vinculación con el Estado nacional.

La carta, titulada simplemente “Carta abierta a Leila Gianni”, comienza con una escena cargada de simbolismo ocurrida el pasado domingo 7 de septiembre: “Se te vio entrar altanera al búnker de la LLA llamándole Fernandito al intendente Espinoza y dándote de ganadora cuando bien sabías que habías perdido”. Olveira no omite el golpe electoral: “te enteraste que perdiste por más de 24 puntos (parece que en la LLA no te podes fiar de nadie!)”.

El tono es severo, directo y no exento de ironía. El cura acusa a Gianni de haber acompañado “a los que intentaron quemar la casa de una familia muy humilde” en Merlo, y de haber dicho en campaña que lo que necesitaba el barrio era “que apareciera Patricia Bullrich a limpiar a unos cuántos”.

También se detiene en el pasado político de Gianni, quien en 2023 apoyó la candidatura presidencial de Sergio Massa y luego se sumó al armado libertario tras la victoria de Javier Milei: “hiciste campaña por Sergio Massa pero cuando perdió te hiciste Mileista acérrima –más casta no se consigue–”.

Olveira hace referencia al ideario peronista y lo contrasta con lo que considera una actitud oportunista: “Se ve que cuando leías Conducción Política de Juan Domingo Perón no ponías mucha atención porque estabas más atenta a la foto que querías hacer viral”. Y agrega: “tu carrera política como la de tu actual partido (...) está terminada, tiene fecha de vencimiento (como el yogurt) y certificado de defunción”.

En uno de los tramos más virulentos del texto publicado por El Destape, recurre a una canción que hoy es el hit del momento en boliches, redes y programas de streamings: “ponéle la música de Guantanamera y canta conmigo: alta coimera, Karina es alta coimera”. Pero lejos de quedarse en la burla, el padre busca anclar su crítica en una realidad social que considera desatendida por el ajuste del gobierno de Milei: “Nos están haciendo cagar de hambre y encima nos apalean (...). Nos desean el aumento de la desnutrición infantil por nuestro voto pero vetan la emergencia pediátrica”.

La carta incluye denuncias sobre empleos públicos que habría ocupado Gianni en distintas dependencias nacionales, incluyendo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: “cobraste el 22 abril del 2025 2.910.574,49 pesos (...). Previamente cobraste de la Secretaría de Cultura, del Ministerio de Capital (in)Humano, Subsecretaría de Ambiente, ANSES...”.

El remate no es menos frontal: “como de concejal no vas a poder vivir y según tus ‘principios’ deberías renunciar a tu curro”. Y añade: “no es mi deseo que sufran desnutrición”, en una advertencia que roza la provocación sin perder el hilo del compromiso social.

La carta finaliza con citas de Perón sobre el liderazgo, la ética pública y el deber del conductor político, y un llamado a Gianni para que, si puede, “se las lea a Milei”. En la posdata, Olveira responde a quienes cuestionan que un representante de la Iglesia se exprese en esos términos: “prefiero ser un cura que viene de curar (...) y aunque usted no lo crea Jesús también cagaba, seguramente para ustedes en balde”.

La carta, que no busca sutilezas, se inscribe en una larga historia de tensiones entre el Padre Paco y la actual dirigente libertaria en lo que va del año, y condensa en forma descarnada la distancia política, ideológica y social que los separa.