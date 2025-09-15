Todas las expectativas que habían generado en la semana Central y Boca se cumplieron anoche en el Gigante. Un partido que inició con la emoción del saludo de los canayas a Miguel Russo, ahora en el banco xeneize, y que trasladó la atención al campo de juego, donde Central estuvo mejor en la primera parte pero perdió las ideas en el complemento. Una paridad que no se rompió nunca en el partido pero que no fue obstáculo para ver en cancha el talento de Angel Di María con su zurda y a Leandro Paredes con su despliegue para gestionar todo en el mediocampo. Central sumó un punto. Pero los hinchas se llevaron la singular alegría de presenciar un gol olímpico, al estilo de Angelito, en otra tarde que nadie olvidará.

Central y Boca se atacaron con ganas, defendieron como pudieron, y ofrecieron un muy atractivo partido. La visita lució más vinculada al juego en el inicio del partido y tomó por sorpresa al canaya en un tiro libre que ejecutó rapido Paredes. Aguirre giró en el área y sacó un centro con todo el fondo canaya mal parado para la definición de cabeza, cómoda y cruzada, de Batagglia al ganar la posición con solo dar un pase adelante.

La reacción de Central no demoró en aparecer. Ya había insinuado el canaya con un remate de Malcorra que desvió Brey. Veliz sufrió un golpe en la primera jugada y jugó disminuido físicamente, hasta que fue reemplazado por Copetti. Pero antes de eso, Di María enloqueció a todos otra vez con su pegada. El ídolo de Arroyito hizo de un tiro de esquina una jugada de riesgo al lanzar la pelota al segundo palo y con altura suficiente para superar a Brey. Otro gol espectacular del ídolo.

Pero Boca no se aturdió por el empate. Merentiel empezó a tener más protagonismo y fue incisivo cuando sus compañeros lo buscaron. Broun le atajó al uruguayo una definición a la carrera, en la primera reacción que mostró el xeneize al empate.

Boca fue mejor que Central en el segundo tiempo. Porque tuvo la pelota, en general controló al rival y fue el que tuvo más remates al arco, en la búsqueda por el triunfo. Central, en cambio, volvió a carecer de juego colectivo en campo rival. Lo buscó Campaz con remate al primer palo en su primera corrida. Y poco más elaboró el canaya en el área de Brey. Malcorra no fue influyente, López no llevó problemas a la defensa visitante y Cantizano no tuvo tiempo para encontrar su lugar en el partido. Y sin Veliz el canaya no tuvo el recurso del centro. Pero Boca tampoco hizo mucho más que controlar el juego. El xeneize cerró sus mejores jugadas con remates de larga distancia. Lo intentaron Paredes, Alarcón y Velasco. Y los tres se fueron apenas desviados.

Paredes en Boca y Di María en Central demostraron, una vez más, que juegan a otro nivel. Y eso fue lo mejor que se vio anoche en el Gigante de Arroyito. En un partido entretenido donde se lucieron los campeones del mundo y brilló la pegada de Angelito.

1 Central

Broun

Coronel

Komar

Quintana

Sández

Di María

Ibarra

Duarte

Malcorra

López

Veliz

DT: Ariel Holan

1 Boca

Brey

Barinaga

Di Lollo

Costa

Blanco

Aguirre

Paredes

Battaglia

Palacios

Merentiel

Cavani

DT: Miguel Russo

Goles: PT: 19m Battaglia (B) y 24m Di María (C)

Cambios: PT: 41m Copetti por Veliz (C), 19m Navarro por Duarte y Campaz por López (C), 26m Alarcón por Aguirre y Velasco por Palacios (B), 35m Cantizano por Di María (C), 42m Giménez por Merential (B).

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Central