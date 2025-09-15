El sur de Santa Fe fue escenario este domingo de dos actividades que pusieron en el centro a la producción y al interior productivo. Por la tarde, el gobernador Maximiliano Pullaro estuvo en Coronel Domínguez, en el departamento Rosario, donde se celebró la octava Fiesta Provincial de las Legumbres. Antes, al mediodía, la vicegobernadora Gisela Scaglia participó en Venado Tuerto de la inauguración del primer tambo robotizado del país, en el predio del Centro Agrotécnico Regional.

En Coronel Domínguez, Pullaro remarcó que “el interior es lo que mueve a la República Argentina” y planteó la necesidad de que el país mire hacia esa realidad. “Santa Fe aporta cerca de 3 mil millones de dólares al Estado nacional en materia de retenciones. Son recursos que quedarían en la región y que se reinvertirían en maquinaria, tecnología y empleo. Por eso insistimos en que las retenciones deben eliminarse”, sostuvo.

El mandatario resaltó la dinámica de los pueblos del sur provincial, donde las fábricas familiares y las empresas de base local reinvierten sus ganancias en crecimiento y generación de empleo. “Cuando a un productor agropecuario le va bien, lo que hace es apostar al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esa es la Argentina del trabajo y de la inversión que defendemos”, subrayó.

Pullaro aprovechó la ocasión para destacar la reciente aprobación de la nueva Constitución de Santa Fe, la primera reforma en 63 años. “El 75 % de los convencionales votó a favor y el 93 % de los artículos fueron aprobados por más de dos tercios. Es una Constitución que limita el poder político, elimina los fueros, termina con las reelecciones indefinidas y establece el equilibrio fiscal como un valor constitucional”, dijo. Para el gobernador, el proceso santafesino demuestra que, en un país marcado por la grieta, “es posible construir consensos de largo plazo”.

Ciencia al servicio de la producción

Mientras tanto, en Venado Tuerto, Scaglia encabezó la inauguración del primer tambo robotizado de la Argentina, un hito para la educación y la producción. “Lo que se hace aquí es lo que debemos imitar: ciencia, tecnología, innovación y trabajo con los jóvenes. Esta es la tercera revolución del campo, donde se combinan inteligencia artificial y producción”, afirmó.

La vicegobernadora recordó los avances históricos de la agroindustria santafesina. “A nuestros abuelos les tocó empezar con lo básico, a nuestros padres la innovación de la siembra directa y hoy a nuestros chicos les corresponde dar un salto hacia la tecnología y la inteligencia artificial”, señaló.

Scaglia vinculó el desarrollo productivo con la política educativa. “La escuela es lo único que nos va a salvar si logramos que sea de calidad, donde los chicos aprendan y discutamos pedagógicamente. Este año Santa Fe tendrá 185 días de clases, algo que no sucedía desde hace tiempo y que alcanzamos con esfuerzo y una comunidad educativa comprometida”, destacó.