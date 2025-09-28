Deportivo Madryn derrotó 2 a 1 a Arsenal, lo mandó al descenso y en paralelo, logró el pasaje a la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la máxima categoría en lo que ya es una campaña histórica para el fútbol patagónico.

El equipo chubutense, que dirige Leandro Gracián, le sacó cinco puntos de diferencia a Atlanta (60 a 55) en la tabla de la zona A a falta de una sola fecha y aguarda ahora la definción de la zona B donde Gimnasia de Mendoza (60), Estudiantes de Caseros (58), Deportivo Morón (57) y Estudiantes de Río Cuarto (56 con un partido menos) tienen chances de clasificarse.

Nicolás Mana y Diego Crego anotaron los goles de Madryn en tanto que Tomás González descontó para el conjunto de Sarandí que vuelve a la B Metropolitana luego de haber jugado por última vez en ella en 1992 y de haber sido campeón del Torneo Clausura de Primera División y de la Supercopa Argentina en 2012 y de la Copa Sudamericana 2007.

Mientras tanto, el que se salvó fue Güemes de Santiago del Estero, que derrotó 1-0 a San Miguel y se fue a 37 puntos en la Zona A. Con Arsenal (31) condenado, queda por definir si el otro descendido es Alvarado (33) o Almagro (35). En la última fecha los marplatenses visitarán a Arsenal mientras que Almagro será local de Güemes.

En la Zona B, los descendidos están decididos desde hace rato con Defensores Unidos de Zárate (21) y Talleres de Remedios de Escalada (23).



