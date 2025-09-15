En las efemérides del 15 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1876. Aparece el Buenos Aires Herald

Sale a la venta el primer número del Buenos Aires Herald. El diario en inglés se mantiene en la calle hasta su cierre, en 2017. Quedó en la historia por su firme defensa de los derechos humanos al denunciar en sus páginas las desapariciones durante la última dictadura, una postura que obligó a su director, Robert Cox, a abandonar el país en 1979.

1890. Nace Agatha Christie

Nace Agatha Christie, una de las grandes escritoras de policiales del siglo XX. Vivió hasta 1976 y dejó una extensa obra literaria, que fue llevada al cine y la televisión. Fue la creadora de personajes como Hércules Poirot y Miss Marple, a los que paseó por varias novelas. Entre sus libros destacan: El asesinato de Roger Ackroyd, Asesinato en el Expreso de Oriente, Muerte en el Nilo, Diez negritos, La casa torcida y Pasajero a Frankfurt. Además, escribió la exitosa obra teatral La ratonera. Su vida encierra un misterio digno de sus novelas: la desaparición durante once días a fines de 1926, que todavía intriga a sus biógrafos. Se la considera la novelista más vendida de todos los tiempos, con cerca de dos mil millones de ejemplares.

1914. El nacimiento de Bioy Casares

Adolfo Bioy Casares nace en Buenos Aires. Amigo de Jorge Luis Borges, creó junto a él al escritor H. Bustos Domecq y, con ese seudónimo conjunto, publicaron Seis problemas para don Isidro Parodi en 1942. Fue el primero de varios libros en colaboración. Dos años antes había comenzado su carrera literaria con La invención de Morel. Otros títulos: Plan de evasión, El sueño de los héroes, Diario de la guerra del cerdo y Dormir al sol. Casado con Silvina Ocampo, con ella y Borges preparó la Antología de la literatura fantástica. Con Borges también dirigió la colección de novela policial El Séptimo Círculo, en la que se publicó Los que aman, odian, escrita a cuatro manos junto con su esposa. Obtuvo el Premio Cervantes en 1990. Falleció el 8 de marzo de 1999. Sus papeles privados se recopilaron en En viaje (1967), de 1996, De jardines ajenos (1997) y, después de su muerte, en Descanso de caminantes, Borges (2006) y Wilcock (2021).

1926. Nace Antonio Carrizo

Antonio Carrizo, uno de los íconos de la radiofonía argentina, nace en General Villegas. Su verdadero nombre era Antonio Carrozzi. Condujo ciclos como La vida y el canto. También fue un asiduo entrevistador de Jorge Luis Borges y participó del ciclo Toda estrella tiene contra, como partenaire de Juan Carlos Calabró. Falleció en 2016.

1937. El nacimiento de Fernando de la Rúa

Nace Fernando de la Rúa en Córdoba. Hizo su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires. Electo senador en 1973, acompañó a Ricardo Balbín en la fórmula derrotada por el binomio Perón-Perón. En 1983 perdió la interna presidencial con Raúl Alfonsín, pero regresó al Senado. Dejó la banca en 1989 y la recuperó tres años más tarde. En 1996 se convirtió en el primer jefe de Gobierno porteño. Derrotó a Graciela Fernández Meijide en la interna de la Alianza y luego se impuso a Eduardo Duhalde. Su gobierno no se diferenció del de Carlos Menem en lo económico: mantuvo la convertibilidad y los ajustes para sostener un modelo tambaleante. El vicepresidente Carlos Álvarez renunció por el escándalo de las coimas en el Senado, que minó al gobierno aliancista. Tras el fracaso de Ricardo López Murphy, se jugó por Domingo Cavallo, pero todo fue a peor. El corralito del 1º de diciembre de 2001 derivó en la crisis total y el estado de sitio del 19, en una jornada de incidentes. De la Rúa renunció al día siguiente, en medio de una tremenda represión con más de treinta muertos. En los años siguientes fue sobreseído en las causas por la represión del 20 de diciembre y por las coimas en el Senado. Falleció el 9 de julio de 2019.

1945. La muerte de Anton Webern

El compositor austríaco Anton Webern pierde la vida a los 61 años en un confuso episodio en las afueras de Salzburgo. Un soldado estadounidense le disparó al verlo hacer un gesto sospechoso mientras se llevaban detenido a su yerno, relacionado con el mercado negro en los meses posteriores al final de la Segunda Guerra. Nacido en Viena en 1883, Webern fue junto con Alban Berg uno de los principales discípulos de Arnold Schönberg, el padre del dodecafonismo. Entre sus obras se pueden mencionar Seis piezas para orquesta, Variaciones para orquesta y su arreglo del Ricercar a seis voces de La ofrenda musical de Bach.

1980. Fallece Bill Evans

Muere en Nueva York uno de los más grandes pianistas de jazz de la historia: Bill Evans. Había nacido en 1929 en Nueva Jersey. Integró el combo del histórico Kind of Blue, de Miles Davis y luego lideró un trío. Dejó una amplia discografía y tocó en la Argentina en dos ocasiones.

2008. La quiebra de Lehman Brothers

Quiebra de Lehman Brothers: la empresa de servicios financieros, fundada en 1850, tenía 60 mil millones de dólares en préstamos hipotecarios incobrables. La bancarrota del banco de inversión hunde a las bolsas de todo el mundo. Europa destina 42 mil millones de euros a frenar la expansión de la crisis. Al día siguiente, la Reserva Federal se queda con el 80 por ciento de las acciones de AIG al desembolsar 85 mil millones de dólares para evitar su quiebra. La caída de Lehman Brothers marca el pulso de una crisis financiera internacional de una magnitud nunca antes vista. Ben Bernanke, titular de la Reserva Federal en ese momento, y responsable del salvataje de la banca, recibió en 2022 el Nobel de Economía.

2012. Muere Olga Ferri

Cinco días antes de cumplir 84 años, fallece la bailarina Olga Ferri. Fue una figura destacada del ballet del Teatro Colón. Bailó con Rudolf Nureyev y más tarde se dedicó a la enseñanza. Paloma Herrera es una de sus discípulas.

2018. La trágica muerte de De la Sota

José Manuel de la Sota pierde la vida en un accidente de ruta en Córdoba, a los 68 años. Lideró la renovación peronista en su provincia en los 80 y acompañó a Antonio Cafiero en la fórmula derrotada por el binomio Carlos Menem-Eduardo Duhalde en 1988. Más tarde fue embajador en Brasil y senador nacional. Resultó electo gobernador de su provincia en 1998 y en 2003 logró la reelección. Tras dejarle el cargo a Juan Schiaretti, volvió en 2011 y gobernó hasta 2015.

2023. Adiós a Fernando Botero

En Mónaco muere, a los 91 años, uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos en el mundo: el colombiano Fernando Botero. Tenía 91 años y había nacido en Medellín en 1932. Dibujante, pintor y escultor, destacó por sus figuras obesas, que lo convirtieron en uno de los plásticos más cotizados.

Además, es el Día Internacional de la Democracia y el Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma.