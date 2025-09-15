La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta de una marca de lavandina en polvo y una serie de filtros para el agua que no contaban con registros ante el organismo.

A través de la disposición 6679/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Anmat prohibió la venta del siguiente producto:

“Lavandina en polvo. Elimina el 99,9% de virus y bacterias, marca Calitex".

Según se indicó en los considerandos, se trata de un producto que se comercializaba a través de plataformas de venta en línea que no contaba con registros ante la Anmat.

El organismo dispuso la prohibición en todo el país y en plataformas de comercio electrónico de todos los lotes y presentaciones de esta lavandina en polvo para "proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, del que se desconocen las condiciones de manufactura".

Por otra parte, en la disposición 6781/2025 se prohibió la venta en todo el país y en sitios web de todos los lotes de todos los productos identificados como "dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto de las marcas: gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa home, Pentair, Osvan, y Electrolux", que no se encuentran registrados ante el organismo y no presentan rotulados.

Además, agregó que Electrolux realizó una denuncia sobre la comercialización de dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria bajo su marca que no son de su titularidad.

Por esta razón, la Anmat determinó que son productos "ilegítimos" y prohibió su venta en todo el país.