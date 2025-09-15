Más de 10 mil personas participaron de la segunda edición de Lomas Corre en Comunidad, la carrera solidaria organizada por el Municipio de Lomas de Zamora.

La maratón arrancó en la Plaza Grigera y se desarrolló sobre la Av. Hipólito Yrigoyen en dos categorías, una de 10k y otra de 3k. A través del programa Compartir Lomas, el Municipio llevará las donaciones de ropa deportiva que acercaron los participantes a deportistas de clubes de barrio del Distrito.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín participó de la carrera y dijo: “Corrimos con Sol (Tischik) la Maratón de Lomas, la Maratón de la Comunidad. Hicimos los 10k y estamos realmente felices porque con miles de personas y familias compartimos esta maratón, maratón solidaria, donde muchísima gente trajo cosas para donar”. Además el jefe comunal destacó: “Es muy bueno poder hacer deporte y generar conciencia de lo importante que es el deporte para la salud, lo bien que hace a la vida y lo lindo que es también hacer deporte al aire libre en Comunidad”.

Desde que arrancó la inscripción, en marzo, el Municipio implementó un grupo de entrenamiento todos los domingos para aquellos vecinos que querían prepararse para la carrera. Al respecto, la jefa de Gabinete Sol Tischik afirmó: “Queremos contarles a todos que el grupo va a seguir porque es mucha la gente que se copó con el entrenamiento y queremos que todos puedan seguir participando”.







