Tras exitosas temporadas en locaciones como Hawái y Tailandia, The White Lotus, la serie de HBO aclamada por la crítica, ha decidido que su próximo escenario será el sur de Francia. Los actores han confirmado que el creador de la serie, Mike White, está explorando resorts en la región para el rodaje de la cuarta temporada. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre sobre el elenco y la fecha de inicio de la producción.

Proceso de selección de locaciones en Francia

The White Lotus ha sido famosa por usar hoteles Four Seasons como escenario, y se especula que esta tradición continuará en Francia. Entre las principales candidatas se encuentra el lujoso Grand-Hôtel du Cap-Ferrat en la Riviera Francesa. Este lugar, conocido por su glamour y cercanía a Cannes, encajaría perfectamente en el intrincado universo de secretos y asesinatos de la serie.

Aunque nada está confirmado, otros posibles escenarios incluyen el Four Seasons Hotel Megève en los Alpes y el icónico George V en París. Los rumores apuntan a que la serie podría combinar varias locaciones, replicando el éxito de su temporada en Tailandia.

Cronograma de producción incierto y elenco

Aunque la ubicación está prácticamente asegurada, el cronograma de producción permanece incierto. Las especulaciones sugieren que el rodaje podría comenzar en 2026. Tradicionalmente, el proceso de producción de The White Lotus es extenso e implica una minuciosa búsqueda de locaciones y negociaciones con los resorts.

La falta de una lista oficial del elenco ha contribuido a la incertidumbre, y actores de temporadas anteriores, como Parker Posey, tampoco tienen clara su participación en la nueva entrega. Todo indica que los fanáticos deberán tener paciencia para conocer los detalles finales.

Impacto en el turismo y en la industria audiovisual francesa

La decisión de filmar en Francia promete tener un impacto significativo en el turismo de la región, especialmente en la Riviera Francesa. Desde su debut, The White Lotus ha convertido sus locaciones en destinos turísticos muy demandados, aprovechando la publicidad que la serie proporciona a los establecimientos.

La industria audiovisual francesa también podría beneficiarse enormemente, dado el prestigio televisivo que acompaña a una producción de tal popularidad. La expectación por la nueva temporada es muy alta, y la combinación de paisajes franceses con la narrativa intrigante de la serie genera un atractivo considerable tanto para los espectadores como para los viajeros.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.