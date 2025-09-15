Aún no vencieron los plazos para que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, asista en una de las dos fechas que el Congreso de la Nación le ofreció en el marco de la investigación que lleva adelante la comisión parlamentaria del caso $LIBRA.

"Necesitamos que ella, que es la más involucrada, dé su versión de los hechos. Queremos evitar lo que establece el reglamento que aprobamos días antes, que establece el uso de la fuerza pública", dijo este lunes el diputado nacional cordobés por Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, en diálogo con la 750.

Hasta ahora, la comisión investigadora citó a varios funcionarios, entre ellos Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, quien se negó a brindar testimonio, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, quien también evitó dar explicaciones al Congreso.

También hicieron un pedido de pruebas de más de veinte oficios a todas las empresas de billeteras virtuales involucradas en la causa para ver los movimientos de la creación y el desplome de la criptomoneda.

El viernes pasado, por otra parte, venció el plazo que tenía el presidente Javier Milei para responder por escrito una serie de preguntas que la comisión elaboró para que responda. Según Agost Carreño, no tuvieron noticias sobre el cuestionario.

Pero ahora la apuntada es Karina Milei y la negativa a presentarse ante el órgano parlamentario dejaría aún más expuesto a un gobierno que no parece querer dar explicaciones -o no las tiene- en la causa cripto.

"Creo que van a seguir fingiendo demencia con este tema y tendremos que analizar cuáles son los próximos pasos a seguir si eso sucede", adelantó el diputado cordobés a En el ojo de la tormenta.

Uno de los próximos pasos podría ser que la Secretaria de la Presidencia se viera obligada por la Justicia a cumplir con la citación. Algunos hasta creen que podría ser trasladada por las fuerzas de seguridad.

"Hay antecedentes en la Cámara de Diputados, tanto en procesos de juicio político en la comisión como en otras comisiones investigadoras. Esperemos que no sea necesario porque no queremos que sea un circo. Pero vamos a trabajar para que también se cumpla con el mandato de la mayoría de los diputados", subrayó Agos Carreño.

Mientras tanto la causa avanza en la Justicia con envión poselectoral y, en paralelo, también la investigación sobre otro caso de corrupción que involucra a la hermana del Presidente, el de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

"Yo creo que son grandes negocios, pero lo que vemos es la punta del iceberg. La información que tenemos de $LIBRA es que son miles de dólares, hay que ver qué involucramiento hay de los funcionarios públicos, y lo mismo imaginamos de las prestaciones de discapacidad, que son millones de pesos", concluyó.