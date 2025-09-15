Los familiares de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que se encuentra internado tras sufrir un accidente en su moto, hablaron este lunes con la prensa en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. "Pedimos una cadena de oración", fue la súplica que todos repitieron. Además, adelantaron que en la jornada del lunes no se difundirá un nuevo parte médico.

La primera en hablar fue Daniela Celis, expareja y madre de sus dos hijas. “Les pedimos una cadena de oración por Thiago”, declaró. “Está un poquito mejor, es una situación bastante dura para la familia”, aseguró Camila Medina, hermana del joven, quien aprovechó para advertir que en las redes sociales "se están difundiendo imágenes falsas".

Por su parte, Brisa, la otra hermana, informó que "le bajaron un poco la medicación" y que "está bien" y "estable". El reporte oficial emitido esta mañana indica que “el paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y seguimiento de servicio de cirugía toráxica”. “Está estable, sin fiebre, con pronóstico reservado”, completaron.

El accidente de Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un grave accidente el pasado viernes cuando circulaba en su moto por la avenida General San Martín, en Francisco Álvarez, y al llegar a la esquina de la calle La Providencia chocó contra la parte trasera de un auto.

Debido al fuerte impacto, el joven de 22 años fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega del partido bonaerense de Moreno. Allí fue estabilizado por el personal médico. Luego, durante la madrugada del sábado, fue operado y, según informó su expareja Daniela Celis, le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados por el accidente.

Asimismo, se conoció que Medina sufrió la fractura de varias costillas, tiene afectados los pulmones, los riñones y el hígado. Actualmente, el influencer se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica.

