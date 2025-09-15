En la Ciudad de Buenos Aires, el desempleo alcanza al 7,7 por ciento de la población económicamente activa. Es decir, hay 132.000 personas desocupadas. Estos datos, que corresponden al segundo trimestre de 2025, surgen del último estudio realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). La situación enciende un alerta, puesto que evidencia un incremento frente al 7,3 por ciento registrado para el mismo periodo del año pasado.

De esta manera, el desempleo en el territorio porteño durante el primer semestre del año alcanzó a 7.500 personas más que en el mismo periodo del año pasado, cuando la cifra de desocupados era de 124.500 ciudadanos.

En comparación con la medición del primer trimestre del año, el nivel de desempleo se mantiene estable con guarismos similares en los puestos de trabajo de construcción e industria tras la caída interanual del mencionado período.

Las tasas de actividad y empleo permanecieron prácticamente estables a nivel interanual. En lo que respecta al indicador de actividad, se registró una tenue baja al pasar del 63,7 al 63,4 por ciento, mientras que la tasa de empleo descendió de 59,1 por ciento a 58,5 por ciento.

Mujeres, las más afectadas por el desempleo

Asimismo, el reporte reflejó que “las mujeres están más afectadas por el fenómeno de la desocupación: su tasa asciende a 8,8 por ciento, mientras que la masculina es de 6,7 por ciento”. Otra disparidad se da al medir por barrios ya que la tasa en Zona Sur (10,5 por ciento) se coloca por encima del total de la Ciudad (7,7 por ciento).

En este sentido, las poblaciones residentes en las Zonas Norte y Centro de la Ciudad tienen tasas de actividad (65,5 y 64,8 por ciento, respectivamente) y de empleo (61,5 y 60,1 por ciento, respectivamente) más favorables que las del Sur (58,8 y 52,7 por ciento, respectivamente).

En un análisis por grupos de edad, las tasas de actividad más bajas corresponden a las categorías extremas, ya que “en el segmento de población joven de hasta 24 años inclusive, la tasa de actividad es de 27,8 por ciento y en la franja etaria de 65 años y más, de 26,8 por ciento. En contraste, llega a 92,1 por ciento en la población de entre 25 y 49 años”. En las tasas específicas de empleo las disparidades se repiten.

A nivel general, el relevamiento aportó que la distribución de la población ocupada por rama de actividad resulta la siguiente: Servicios concentra el 73,5 por ciento del empleo, seguido de Comercio, con 14,6 por ciento del total, mientras que Industria y construcción involucra el 10,9 por ciento.

