El Gobierno nacional renovó el contrato con el estudio que defiende al país en los Estados Unidos en una serie de litigios clave, entre ellos el juicio por la nacionalización de YPF y los reclamos por el "mal cálculo" del cupón PBI. A través de la resolución 1352/2025 del Ministerio de Economía publicada este lunes en el Boletín Oficial, Argentina ratificó la estrategia del grupo de abogados que trabaja en las causas desde el 2021.

La Procuración del Tesoro realizó la solicitud para la continuidad de Sullivan & Cromwell, quien deberá enviar las condiciones de contratación que de antemano serían aceptadas.

El citado estudio LLP defiende a la República Argentina en los siguientes procesos judiciales:

* Litigios en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relacionados con casos que versan sobre los valores que prevén pagos vinculados al Producto Bruto Interno (“PBI”).

* Litigios en la jurisdicción de los Estados Unidos de América derivados de la expropiación del capital accionario mayoritario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima (YPF SA).

Sullivan & Cromwell tiene una división especializada en Latinoamérica, con un costo aproximado de 1.800 dólares por hora.