Javier Milei ratificó que no piensa modificar su política económica y dijo que el equilibrio fiscal es innegociable. "El rumbo está escrito en piedra", afirmó en su discurso por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026. La exposición del Presidente se dio en medio del escándalo por las coimas en ANDIS y cerró otra jornada plagada de incertidumbre en los mercados, con el dólar en el techo de la banda de flotación y el riesgo país encima de los 1200 puntos.

El video del discurso del Presidente

El discurso de Milei completo

https://drive.google.com/file/d/1Vm2uH1rRiAkgVAzfzgQKNRR4iaJZDoG3/view?usp=sharing