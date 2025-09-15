Javier Milei ratificó que no piensa modificar su política económica y dijo que el equilibrio fiscal es innegociable. "El rumbo está escrito en piedra", afirmó en su discurso por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026. La exposición del Presidente se dio en medio del escándalo por las coimas en ANDIS y cerró otra jornada plagada de incertidumbre en los mercados, con el dólar en el techo de la banda de flotación y el riesgo país encima de los 1200 puntos.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.