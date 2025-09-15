El ministro de Economía, Luis Caputo, avaló un posteo que fustiga a la prensa por su visión acerca de la coyuntura política del Gobierno y de los problemas de gestión que enfrenta. El funcionario atraviesa el momento de mayor incertidumbre al frente del Palacio de Hacienda, con el inicio de una corrida cambiaria, el desplome de los bonos y acciones y la economía real en franco retroceso.

“¡Qué intereses estará pisando el Gobierno nacional para que el periodismo en su conjunto trate de hacer creer que hay una profunda crisis! El comportamiento general de los medios es abominable, lejos de la realidad y defendiendo curros y privilegios como misión principal”, publicó en X el filósofo, Alejandro Rozitchner.

Sobre eso Caputo citó: “Es así como decís Ale, pero de nuestro lado, buscaremos no engancharnos con estas cosas. Quita energía y foco en lo que vinimos a hacer, que es implementar todas las reformas que ningún gobierno se animó a hacer en más de 100 años”.

Caputo aseguró: “Desde el equipo económico seguiremos trabajando para seguir bajando la inflación, la pobreza, los impuestos, y sentar las bases para que la economía crezca a un ritmo sostenido por las próximas décadas”. De esta forma, el ministro sumó un nuevo capítulo a la saga de declaraciones en contra de la prensa con los que busca seguir la línea del presidente, Javier Milei.

Caputo tomó la decisión de no responder preguntas y, en sus diferentes etapas como funcionario público, lleva gestionados créditos para el país que suman deuda por casi 100.000 millones de dólares.

A pesar de las declaraciones del funcionario, en el mercado las dudas y la desconfianza en la política económica van en aumento. Durante el inicio de la semana se sumaron noticias que encendieron todas las alarmas, que van desde una caída de las reservas internacionales de más de 400 millones de dólares en la rueda hasta el nuevo desplome de acciones y bonos soberanos, con salto del riesgo país.