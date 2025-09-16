El Presupuesto 2026 llegó al Congreso: equilibrio o superávit, esa es la consigna aunque la gente sufra. El texto, firmado por Javier Milei, blinda la meta de un superávit de $2,7 billones y fija un gasto global de $148 billones, donde los servicios sociales se llevan la tajada mayor —más de $106 billones— y la deuda pública ocupa el segundo podio con $14 billones. La lógica es simple: gastar menos de lo que entra, a pesar de que eso implique ajustar el cinturón hasta dejar marcas.

El plan viene con letra chica: congelamiento de vacantes en el Estado salvo excepciones, facultades extraordinarias para el Jefe de Gabinete, y un crédito a las universidades nacionales de $4,7 billones bajo la amenaza de cortar fondos si no cumplen con la burocracia exigida. Al mismo tiempo, se reparten migajas al Fondo de Empleo ($11.290 millones) y a la protección de bosques nativos ($15.843 millones).

A continuación el proyecto completo de Ley con el Presupuesto para el 2026.