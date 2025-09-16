Desde Puerto Iguazú

Bajo una lluvia persistente sobre las sierras misioneras se completó este lunes la tercera etapa del Gran Premio Histórico, sin dudas uno de los tramos más complicados para los autos clásicos que debieron recorrer en esas condiciones prácticamente la totalidad de los 518 kilómetros de recorrido con los que unieron la ciudad de Posadas con Puerto Iguazú, con pasos por La Cascada, Oberá, Panambí, El Soberbio, San Vicente, El Alcazar, El Dorado y Wanda. El punto de encuentro fue el Hito de la Triple Frontera, donde las autoridades del Automóvil Club Argentino, organizadora del carrera de regularidad, recibieron a cada uno de los binomios participantes.

La tercera etapa la ganaron Carlos Lareu y Virginia Schmidt (BMW 320, GT 1982), seguidos por Mariano Cortés Ramos e Ignacio Cortés Maccarini (Fiat 128, de 1971) y por Andrés Castelli y Julián Quatrocchi (Fiat 128, de 1975). Con los resultados de la jornada del lunes, en la que se cumplió la mitad del recorrido de la Gran Carrera -se corrieron 1.730 kilómetros de los 3.321 que contempla la carrera-, así también quedó definida la clasificación general con Castelli y Quatrocchi como líderes, seguidos por Cortés Ramos y Cortés Maccarini en el segundo lugar y Luis Lionetti y Luis Favuzzi (Peugeot 404, 1973).

Pilotos y navegantes en el Hito de la Triple Frontera

Este martes, pilotos y acompañantes tendrán un día de descanso, en la que la gran mayoría visitará las Cataratas del Iguazú y para, al día siguiente, emprender la vuelta donde los esperan las etapas 4, 5 y 6, uniendo las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes y Santa Fe.

Camaradería en el GPH tras la llegada a Puerto Iguazú




