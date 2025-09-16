Como cada 15 de septiembre, la ciudad de Salta se volvió a teñir de fe, ritual y multitud, esta vez en la tricentésima trigésima segunda (332) procesión del Señor y la Virgen del Milagro, la movilización religiosa más grande del norte argentino.

Desde el 29 de agosto, cuando salieron los primeros peregrinos de Santa Victoria Oeste, hasta el arribo de delegaciones de Catamarca, Jujuy, Tucumán e incluso del Perú, la provincia fue recibiendo a paso lento y firme a los distintos grupos que caminan cada año “por promesa, por fe o por milagro”.

El Monumento 20 de Febrero volvió a ser escenario de la renovación del pacto de fidelidad, un acto central de la festividad que congrega a familias enteras, niños vestidos de ángeles y decenas de vendedores ambulantes que hacen del rito también un espacio popular y callejero, y una oportunidad para vender, recordando que el Milagro es a la vez un rito solemne y fiesta popular.





Pasadas las 17.30, una multitud se apretaba buscando sombra y espacio. Desde el altar improvisado, el arzobispo Mario Cargnello dejó una homilía con la mira puesta en el contexto socio económico actual. “Queremos caminar, queremos vivir y no mendigar la vida”, dijo mientras las pantallas gigantes transmitían su mensaje a los que los miraban desde sus casas.

“¿Podemos hablar de esperanza en el hoy de nuestra historia? En un mundo marcado por las guerras, las frustraciones reiteradas, el tendal de jóvenes y adultos a los que se les niega la posibilidad de esperar. Tengamos claro lo siguiente: hoy, más que nunca, debemos afirmar nuestra esperanza”, expresó.

Sus palabras, atravesadas por citas al Concilio Vaticano II y de los papas León XIII y Francisco, no eludieron las tensiones de la coyuntura política. Sostuvo que es importante asumir el compromiso de la esperanza "en una hora en que la violencia social nos golpea, rompiendo vínculos y degradando la dignidad de las personas". Aseguró que "es la hora de sembrar un nuevo tiempo, es tarea de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias, la de sembrar semillas de paz”.





El arzobispo también hizo votos para que se apueste a "educar a nuestros jóvenes enseñándoles vínculos de respeto y de paz, previniéndolos contra la esclavitud del alcohol y de la droga que los somete a los mercaderes de la muerte”. También lanzó un mensaje dirigido a la dirigencia política: “Basta de insultos. Nuestro pueblo merece ver que nuestros dirigentes se respetan. Lo necesitamos”.

Y en un llamado a la acción comunitaria, dijo que el pacto es una nueva oportunidad para sus feligreses. "Cuenta con nosotros, Señor y Dios nuestro, para sembrar un mundo de paz y fraternidad", rezó.

Sáenz: la fuerza de los peregrinos

Antes de la renovación del pacto de fidelidad, el gobernador Gustavo Sáenz participó en el Triduo de Pontificales en honor a la solemnidad del Señor del Milagro que se realizó en la Catedral Basílica. Emocionado tras la misa, relató el encuentro con Damiana Luzco, una peregrina de 80 años que camina desde la Puna hace más de 20 años.

“Todos los años los peregrinos nos dan una gran muestra de amor, esperanza, fe, alegría y fortaleza”, expresó. Y agregó: “Su ejemplo nos obliga a todos a tener su misma fuerza para salir adelante y cambiar las cosas de una vez por todas”.

Gustavo Sáenz junto a Damiana Luzco





Sáenz pidió para los habitantes de Salta “salud, trabajo y todo lo que cada uno necesite” y sostuvo que como funcionarios tienen "la gran responsabilidad de gobernar y de darle dignidad a los salteños". Destacó que esta festividad "es cada vez más grande", lo que representa una "gran manifestación de amor. Es lo que generan solamente el Señor y la Virgen del Milagro”.

El operativo y los números

El Milagro 2025 movilizó entre 650 y 700 mil personas, superando la cifra del año pasado. Para el operativo de seguridad de la peregrinación y la procesión, el Estado desplegó 12.600 trabajadores, entre ellos 10.600 policías, 400 trabajadores de la salud y 1.600 empleados municipales, según el informe de Ciudadana Comunicación. Hubo 24 ambulancias en circulación y cinco puestos médicos de avanzada, además de un centro de monitoreo digital que permitió seguir en tiempo real a las 200 peregrinaciones que empezaron a llegar desde el viernes.

Trabajadores de la salud en las inmediaciones del Monumento 20 de Febrero





La logística incluyó limpieza urbana intensiva, podas preventivas, reorganización del transporte y el desarrollo de la aplicación “Soy Peregrino”, que permitió geolocalizar a caminantes en rutas y accesos.

El informe también puso en relieve un debate abierto: la participación de instituciones educativas en la festividad. El Arzobispado contabilizó más de 140 escuelas y colegios, pero el Ministerio de Educación aclaró que las visitas correspondieron a instituciones privadas confesionales. La tensión no es menor, ya que en 2017 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas públicas de Salta.