El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en la Ciudad y sys alrededores una jornada con neblinas matinales, cielo parcialmente nublado y una humedad relativa del 89%.

La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 21 grados, con viento del noreste rotando hacia el este.

Para el miércoles se espera un aumento de la nubosidad, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 24 grados, con viento del noreste.

El jueves las condiciones serán similares, con mucha nubosidad, y un termómetro que arrancará en los 16 grados y llegará a los 24 grados, con viento del noreste. No se esperan lluvias.