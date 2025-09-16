Milei sigue con la receta del ajuste

Por Melisa Molina

El presidente Javier Milei montó una puesta en escena desde la Casa Rosada, y por cadena nacional, para presentar el presupuesto 2026. Atrincherado en su lógica de ajuste, de "déficit cero" y de desincentivar el consumo, después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de un malestar social que va en aumento, se vio obligado a mostrar algún gesto discursivo ante los sectores más castigados: los jubilados, las personas con discapacidad y la educación. Anunció, con miras a octubre, "aumentos por encima de la inflación", que de todas formas estarán lejos de compensar la pérdida de estos años. Pidió a la sociedad "no aflojar" y dejar al gobierno "terminar el proceso de cambio", para "en 30 años estar en el podio de las potencias mundiales". "Lo peor ya pasó", dijo, igual que lo hizo Mauricio Macri antes de perder las elecciones en 2019. Pero no era la primera vez que citaba al expresidente. Tanto él como el ministro Luis "Toto" Caputo vienen repitiendo esa frase desde mediados del año pasado. Mientras se emitía la cadena nacional en distintos barrios porteños y de la provincia de Buenos Aires hubo cacerolazos.