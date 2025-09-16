El premiado actor y director estadounidense Robert Redford murió este martes a los 89 años en su residencia en el estado de Utah. La noticia fue confirmada por su entorno al New York Times.

El artista, con una larga trayectoria como actor y director cinematográfico, falleció en su casa esta madrugada. "Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su hogar de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”, declaró en un comunicado de prensa Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, quien agregó que su familia "solicita privacidad" en este momento.

Ganador de un Oscar como mejor director por su película Gente como uno, de 1980, y gran impulsor del movimiento independiente con el festival de cine de Sundance, Redford es dueño de una carrera prolífica de uno y otro lado de la cámara.

Su gran debut en la pantalla grande fue junto a otro gran galán de Hollywood, Paul Newman, en 1969, cuando interpretó a un carismático delincuente en el western "Butch Cassidy y el niño".

Le siguieron grandes papeles en filmes como "El golpe" (1973), sobre estafadores de la época de la Gran Depresión y que le valió su primera -y única- nominación al Oscar como actor. En 1976 protagonizó "Todos los hombres del presidente" (1976), sobre el mandatario estadounidense Richard M. Nixon y el escándalo Watergate.

Su apariencia y sex appeal también lo llevaron a coprotagonizar recordadas películas románticas: "Descalzos por el Parque", con Jane Fonda (1967); “Tal como éramos” con Barbara Streisand (1973) o “África Mía” con Meryl Streep (1985).





Tras dos décadas como actor, se probó detrás de la cámara y encontró una nueva pasión: la dirección cinematográfica. En ese rol ganó un Oscar por Gente como uno, de 1980, del Óscar y se convirtió en cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía. Llegó a intervenir ante un panel celebrado en la ONU sobre el cambio climático en el que se presentó como "un actor de profesión, pero un activista por naturaleza".

En 2002 recibió el Oscar honorífico de la Academia de Hollywood y en 2016 -el entonces presidente- Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil del su país.

Anunció su retiro del mundo del espectáculo en 2018. "Llevo haciéndolo desde los 21 años... ya es suficiente", declaró.

Seguí leyendo:







