En una época en la que los chicos y las chicas están completamente vinculados con el Internet, las plataformas virtuales y los dispositivos electrónicos, dos especialistas en psicología, educación y tecnología que trabajan dentro del Conicet informaron sobre el desarrollo de un videojuego y un simulador virtual para prevenir problemáticas complejas en las infancias como el grooming y el bullying.

El primero de los proyectos está dirigido a niños y niñas en el tramo final de la educación primaria, de entre nueve y once años de edad, para prevenir el grooming, un delito que consiste en una serie de conductas y acciones emprendidas por adultos, en muchos casos a través de Internet​, con el objetivo de ganarse la amistad de menores de edad y chantajear emocionalmente o abusar sexualmente de ellos. En este sentido, el videojuego está orientado a involucrar y concientizar a los más chicos en la discusión sobre esta dinámica delictiva, violenta y peligrosa.

La segunda iniciativa consta de una simulación virtual orientada a adolescentes, donde el jugador, que se convierte en espectador de una situación de bullying escolar (observa a un compañero recibir insultos, empujones, hostigamiento verbal, etcétera), debe decidir cómo actuar ante lo que ve.

Según adelantaron los desarrolladores de los proyectos, cada uno se encontraría a mitad de camino para lanzarse en las aulas.

Así es el videojuego infantil para luchar contra el grooming

En el videojuego, un niño desaparece y un investigador tiene que juntar pistas para dar con su paradero. Las pistas son mensajes e interacciones del menor desaparecido en las redes sociales, sus últimas búsquedas en Internet, y los testimonios reunidos de compañeros de clase y directivos de la escuela a la que asiste.

Con esta narrativa detectivesca es que los desarolladores del Conicet buscan generar conciencia sobre la dinámica tradicional del grooming. La idea es que los niños jugadores, asistidos por sus educadores y sus padres o tutores, descubran que el menor desaparecido del videojuego había sido contactado por un adulto a través de una plataforma online, y logró citarlo en una plaza.

Asimismo, cuando el jugador sigue las pistas y detecta que éste fue captado por un adulto a través de las redes sociales o el celular, recibirá una "recompensa", que consiste en puntos y felicitaciones, y también una alerta sobre distintas cuestiones que pueden ser peligrosas (hablar con desconocidos en la internet, por ejemplo). Finalmente, el jugador recibe consejos sobre qué se puede hacer para evitar estos peligros.

“Dado que los adultos que hacen grooming están buscando vulnerabilidades, la idea de este videojuego es concientizar sobre el uso cauteloso de las redes sociales: no hablar con desconocidos, no poner información personal, no exponer datos de donde se vive, a qué escuela se va, y tampoco información personal, como ‘me siento mal’, ‘me siento feo, fea, siento que nadie me quiere’, y otros ejemplos”, explicó Santiago Resett, uno de los participantes del proyecto.

Resett es doctor en Psicología e investigador del Conicet en el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral. Además es licenciado en Educación y docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y de la Universidad Católica Argentina (UCA). El equipo que realiza este proyecto se completa con el licenciado en programación en videojuegos Lino Sapetti, el doctor en psicología de la Universidad Austral Pablo González Caino y el licenciado en psicología Juan López de la UADE.

Entre los objetivos fundamentales, según el profesional, está poder enseñar a los menores qué es el grooming y sus peligros, y que de un modo lúdico y didáctico desarrollen competencias para evitarlo. Así, por ejemplo, se les enseña que la importancia de tener contraseñas y claves seguras para sus cuentas personales y a no compartirla con deconocidos.

Asimismo, sostiene que es una iniciativa que tiene que ser complementaria al labor pedagógico de los padres o tutores a cargo del menor. “Además de amor, los hijos necesitan límites, y por ello, los padres deben aprender a poner reglas para cuidarlos", indicó Resett, quien es además autor de un libro titulado “¿Aulas peligrosas? Qué es el bullying, el cyberbullying y qué podemos hacer” (Ediciones Logos).

"Los chicos deberían tener acceso a Internet a partir de los doce o trece años. Y en estos casos, además de usar filtros y monitorear su actividad, sería necesario que pongan límites en la cantidad de horas de uso de tablets, celulares o computadoras. Por ejemplo, dos horas por día, una para ver una película y otra para jugar un videojuego”, afirma Resett.

Y aseguró: "Es importante que tanto los padres como las escuelas estén coordinadas con estas medidas. Son innumerables los daños que pueden hacer que van desde el grooming, cyberbullying a la adicción a redes sociales o Internet. Esto no implica que no usen nuevas tecnologías, pero el problema es darle un celular con un uso irrestricto”.

Realidad virtual para combatir el bullying

El segundo proyecto, liderado por Juan Gill, director del Departamento de Diseño, Interacción, Innovación y Tecnología de la UADE, adopta una estética y dinámica diferente: se trata de una simulación virtual orientada a adolescentes, donde el jugador se convierte en testigo de una situación de bullying escolar.

“Es un modelo de árbol de decisiones, tipo ‘elige tu propia aventura’: el jugador puede sumarse a la agresión, retirarse sin intervenir, o buscar ayuda de un adulto", precisó Resett, y aclaró: "En cada caso, el sistema le devuelve una consecuencia: desde un llamado de atención hasta un reconocimiento positivo”.

El objetivo principal de la simulación es trabajar el rol de los espectadores, un aspecto que, según los profesionales, históricamente se abordó poco en la cuestión de la prevención del bullying.

“La mayoría de los adolescentes no hacen bullying, pero muchos lo avalan pasivamente, aplauden, filman, lo naturalizan. Y eso también es ser parte del problema”, explicó. “Esta herramienta busca fomentar la empatía, promover el coraje civil para intervenir o pedir ayuda, y romper el mito de que ‘entre chicos no hay que involucrar adultos’”.

El proyecto se desarrolla a partir de diez años de investigación empírica sobre 6 mil niños y adolescentes argentinos. En rigor, aborda el fenómeno del bullying y cyberbullying y los daños que provoca contra la identidad y la estima personal de niños y adolescentes como depresión, ansiedad, sentimientos de soledad, miedo a la escuela, inseguridad, e incluso el suicidio. Este trabajo también aporta criterios y propuestas útiles para guiar la realización de políticas e intervenciones educativas eficaces basadas en la evidencia.

Infancias y adolescencias más saludables

“La idea es que estas herramientas, que son desarrollos que se encuentran actualmente en proceso de producción , sean de acceso gratuito, estén a disposición del ámbito educativo y de las familias, y que sirvan para educar, sensibilizar y transformar conductas desde una edad temprana, para que chicos y adolescentes puedan prevenir y proceder de una forma adecuada frente al grooming y el bullying”, afirmó Resett.

En este sentido, el especialista en psicología y educación infantil aseguró que estas nuevas herramientas que buscan solventar problemas de la crianza en la era digital tendrán que complementarse a nivel comunitario, con la labor de la paternidad saludable y los docentes empáticos.

"Es decir, que su uso se complemente con la asistencia de padres y docentes que guíen a adolescentes y chicos, alertándolos y brindando competencias cognitivas y sociales para que después los desarrollen por su cuenta y se autorregulen. Esto también debe acompañarse de campañas de concientización a padres y docentes para que pueden cumplir ese rol de manera adecuada”, consignó.

El problema para el educador es que hoy en día "muchos padres entregan un celular como un ‘chupete electrónico’, sin monitoreo ni límites", lo que genera "una falsa sensación de seguridad", porque el menor de edad puede estar a salvo en casa pero expuesto "a peligros enormes desde una pantalla”.

“También es importante que los padres y las escuelas establezcan reglas claras sobre el uso de celulares y que las políticas de convivencia incluyan protocolos específicos contra el bullying, no solo para los agresores, sino también para los espectadores”, propuso.