La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que desde este martes se encuentra disponible el padrón definitivo para que los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones nacionales legislativas 2025 de octubre consulten el lugar y la mesa a la que deberán concurrir. ¿Qué documento es válido para votar?

Para consultar el padrón, los electores tendrán que ingresar en la página web oficial de la CNE su número de documento, género, distrito donde vota, y un código verificador. Con esos datos cargados, el usuario debe hacer click en el botón Consultar y, de esa manera, conocerá el lugar y mesa de votación.

Dónde voto: ya se publicó el padrón electoral definitivo.





Por otra parte, el CNE indicó que habilitó también un "chatbot" en WhatsApp, “Vot-A”, para "resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año". El número de esta herramienta es el +54 911 2455-4444.

En ese sentido, precisaron que Vot-A "responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas".

Cuándo se vuelve a votar: las elecciones nacionales

La próxima elección es el 26 domingo de octubre y definirá la integración del Congreso para los dos últimos años de mandato de Javier Milei.

En estos comicios, que se realizarán en todo el país, debutará la Boleta Única de Papel (BUP). Es decir que, cuando los ciudadanos ingresen al cuarto oscuro se encontrarán con un cambio relevante: no habrá boletas de cada partido, sino una sola y extensa tira de papel que reunirá a todos los partidos y categorías.

Elecciones nacionales del 26 de octubre: qué se elige

La Cámara de Diputados se renueva cada dos años. En octubre, se elegirán 127 nuevas bancas, que tendrán un mandato de cuatro años.



Por su parte, el Senado de la Nación, que representa a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, renovará 24 asientos. Cada distrito elegirá tres senadores, dos para la fuerza que obtenga la mayoría y uno para la primera minoría. El mandato en la Cámara Alta es de seis años.

¿Qué documento es válido para votar?

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI verde.

DNI celeste.

DNI tarjeta.

La Cámara Nacional Electoral precisó cuáles serán los documentos válidos para sufragar en octubre. (Imagen: CNE)





El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.