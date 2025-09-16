La Fórmula 1 anunció las fechas de la próxima temporada, con los fines de semana que tendran carreras sprint. El 2026 empezará el viernes 6 de marzo, con las Prácticas en Australia. Y el 6 de diciembre será el Gran Premio final en Abu Dhabi.

Son 24 circuitos con 6 Sprint: Shanghai, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort y Marina Bay.

Los Sprints no reemplazan a las carreras principales sino que es una versión recortada, en una distancia menor y se corre el día anterior. Simplemente es un aditivo que se suma a los tres días de competencia, dentro del show y el espectáculo que significa todo el evento de cada fin de semana en lamáxima categoría del automovilismo.

La semana de Colapinto

Con Pierre Gasly ya confirmado en Alpine para 2026, con contrato hasta 2028, Franco Colapinto transita sus días entre la espera y la sonrisa para las redes.

Aún no está confirmado si correra con Alpine en 2026. Sin embargo, la escudería dio algunas señales de que podría tener un asiento.

Flavio Briatore, jefe del equipo, afirmó la semana pasada en una entrevista a AFP que "el equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad".

"Por el momento no hemos decidido, pero en condiciones normales, la estabilidad quiere decir que conservo a los dos", afirmó.

En el póster de la Race Week de Azerbaiyán, aparece el pilarense, junto a Tsunoda y George Russell.

Además, en esta semana se cumplió un año de su hito histórico, al sumar puntos en este mismo circuito.

Junto a Williams, Colapinto terminó 8° en Bakú el 15 de septiembre de 2024 y tuvo sus primeras 4 unidades en la Fórmula 1.

Mientras, en casi perfecto inglés, Colapinto fue protagonista de un video que recorre las instalaciones y la zona de trabajo del equipo de ingeniería de Alpine. Con humor y buena predisposición, el argentino se mantiene como tendencia en las redes de la escudería.

Próxima Fecha: GP de Azerbaiyán

El circuito callejero de Bakú será la pista del próximo fin de semana.

Azerbaiyán es un buen recuerdo para Colapinto, y será su carrera número 12 en Alpine y la fecha 17 del calendario.

Cronograma

Viernes

05.30: Prácticas Libres 1

09.00: Prácticas Libre 2

Sábado

05.30: Prácticas Libres 3

09.00: Clasificación

Domingo

08.00: Carrera

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premium

Posiciones del campeonato

1. Oscar Piastri - McLaren: 324 puntos

2. Lando Norris - McLaren: 293 puntos

3. Max Verstappen- Red Bull: 230 puntos

Calendario 2025