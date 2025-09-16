El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este martes una buena noticia, dado que la Provincia acordó con los bonistas que habían obtenido sentencias firmes en las Corte de Nueva York y que tenían juicios contra la administración bonaerense.

El Ministerio de Economía afirmó que el acuerdo alcanzado se dio “en términos similares” a los de la reestructuración de deuda que llevó adelante en 2021 y subrayó que esta acción se suma a otros desistimientos firmados recientemente por juicios iniciados en Alemania.

En concreto, así se solucionaron todos los juicios vigentes contra la Provincia en relación a los bonos no canjeados en la reestructuración de 2021.

El ministro de Economía, Pablo Lopez, calificó como “un hito más” el acuerdo que englobó en “el camino que iniciamos en 2020” y valoró que con esto la administración logró “retornar a un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública, con todos los beneficios que ello conlleva”.

“Con este nuevo acuerdo reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones en el marco de una administración responsable que nos permite, a pesar de un contexto extremadamente complejo, seguir dando respuesta a las necesidades de las y los bonaerenses”, dijo el funcionario.

Paso a paso, cómo fue la reestructuración de deuda

Cuando recién inició la gestión de Kicillof en 2020, la provincia de Buenos Aires llevó adelante un proceso de reestructuración de su deuda en moneda extranjera, que continuó en 2021. Esto fue luego de que el stock de deuda se hubiera incrementado durante el período 2016-2019 de modo “excesivo”, según los planteos del Gobierno, a partir de emisiones en el mercado internacional de capitales por más de 5.000 millones de dólares.

Tal indican los datos de Economía, en ese período, el peso de los servicios totales de deuda sobre los recursos provinciales fue “en vertiginoso ascenso”, dado que pasó de representar alrededor del 10 por ciento de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios en 2016 al 20 por ciento en 2019. Esto “hizo necesario abordar la cuestión de manera responsable”, dijeron.

Para 2021 ese proceso terminó de modo “exitoso” a criterio de la administración actual, dado que se logró canjear el 97,66 por ciento del monto de capital total en circulación de los bonos bajo ley extranjera.

Esa acción, dijo López, permitió llevar el perfil de vencimientos de la deuda en moneda extranjera a niveles sostenibles, a partir de la emisión de nuevos bonos cuyos servicios la Provincia abona de manera semestral. En aquel primer acuerdo, la firma con los acreedores implicó que la Provincia dejara de pagar unos 4600 millones de dólares hasta 2027, triplicara los plazos de repago de los títulos y redujera los intereses.

Ahora, el nuevo acuerdo llegó como “resultado de un proceso de mediación donde se trabajó de buena fe”, en palabras del Ministerio, a fin de instrumentar una solución que sea “mutuamente beneficiosa”.

Según se informó, el acuerdo involucra condiciones similares a las aceptadas por la gran mayoría de los bonistas durante la reestructuración, estipulando que las contrapartes obtengan la misma cantidad de bonos A en dólares con vencimiento 2037 que les hubiera correspondido si ingresaban al canje de 2021 y un monto en efectivo equiparable a los servicios devengados y pagados por los bonos desde 2021 hasta el presente. De esta manera, se completa prácticamente en su totalidad el proceso iniciado en 2020, sin afectar el compromiso del Gobierno provincial con la sostenibilidad de la deuda y el manejo fiscal responsable.

“A pesar de la existencia de un contexto macroeconómico complejo, de los múltiples recortes de transferencias no automáticas pero obligatorias que ha efectuado el Gobierno nacional y de un completo freno de la obra pública ejecutada por Nación en el territorio bonaerense, la provincia de Buenos Aires continúa comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones”, cerró el ministro.